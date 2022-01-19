金色賺大錢…新年染髮改運 5種日本御守色討喜氣

日本御守系髮色當紅，粉色招桃花，咖啡色幫助事業。(圖：資生堂專業美髮提供)

迎接虎年到來，當然要為自己來改運，那麼先從變化髮色開始吧！近期流行起日本 御守髮色，由來自日本的資生堂美髮提出，因應日本不同顏色的御守(平安符)，代表祈求不同事情，共有5種御守色，可以讓大家招桃花、旺工作、有財運、保健康與有智慧。

粉色：招桃花

粉色系頭髮可以招桃花。(圖：資生堂專業美髮提供)

大家都知道粉色系能夠招桃花，但是很少人願意挑戰粉紅色系的髮型，資生堂專業美髮建議東方人，可以選用霧面的粉紅色系，而且適合短髮或挑染，粉紅色能夠招來桃花，也能有好人緣，霧面質感的紅、粉、紫都可選擇。

咖啡色頭髮，加持工作。(圖：資生堂專業美髮提供)

新的一年，想要有好的事業運，那就考慮日本御守的咖啡色，非常適合亞洲人的膚色，上班族染咖啡色也不會太突兀，更能襯托出大方的特質，不管是長短髮、捲髮也很適合，能夠有種知性、專業的感覺。

金色：有財運

挑染金色系頭髮，可以招財。(圖：資生堂專業美髮提供)

想要自己財運旺，日本都會用黃色或金色當御守，但過於金色讓人不敢嘗試，資生堂專業美髮建議可以運用耳圈染，可以突顯時尚 感，也能修飾臉部輪廓，或是帶點閃耀質感的金、黃，也很合適。

綠色：保健康

綠色系頭髮，帶來療癒感。(圖：資生堂專業美髮提供)

綠色，總給人一種療癒安心感，也是日本保健康御守的代表色，森林系女孩可以選擇墨綠色的大捲髮，或是古銅綠的直髮，新的一年就從飄仙氣，療癒感開始。

藍色：有智慧

藍色系頭髮，讓每個人有智慧。(圖：資生堂專業美髮提供)

在日本，藍色御守代表學業順利，也象徵智慧，資生堂專業美髮也建議，可以在髮色中點綴藍色挑染，在陽光下看起來格外明顯，或是藍與黑色的交錯運用，代表智慧與真實。