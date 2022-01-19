減法打造舒適退休宅 向不必要設計說NO

退休宅首應符合自身需求，可捨棄不必要的設計。(Getty Images)

虎年將到，家家戶戶開始準備大掃除，在為家打掃的同時，你是否察覺家也有老化的跡象呢？擅長熟齡居家規畫的台灣知名作家林黛羚透露，許多人都忘了為伴隨老後的住家做「健康檢查」，造成退休 老後愈住愈不安穩。

景觀設計系背景出身的林黛羚，出版12本住宅相關書籍，多年來擔任「家的醫生」角色，幫大家做「家的健康檢查」，無論是老屋翻新或購入新的退休宅，都會找上她做評估，提供規畫方向，協助的屋子已經超過上百間。但不是設計師的她，為什麼會受到許多人青睞呢？

林黛羚透露，其實一開始她是在居家設計雜誌當採訪編輯，都會親自到工地了解設計師的設計想法，同時也和現場的工班交流，案子完工後，會訪問屋主的滿意度。

長期下來，林黛羚對設計師、工班、屋主三方想法，都有了全面認識，更懂得三種角色的思考邏輯和實際做法。造就現在的她，在做住宅評估時，能減少許多因為不了解而造成的溝通誤會。

評估過上百間退休宅，她發現有三個最常見到的錯誤。

考量清潔便利性

天花板設計若太繁雜，易積灰塵難清潔。(Getty Images)

第一，許多人在做老屋翻新或規畫新房時，忘了老後便利性。例如，許多40~50歲的熟齡，非常重視視覺呈現，想要華美曲線的天花板，卻未考量清潔的便利性，繁雜的設計易積灰塵、難清潔，對於有五十肩或老後肌力不足的人來說，反而是一大問題。

裝潢不適宜太花

複雜的設計可能造成老後視覺困擾。(Getty Images)

第二，有些人特別注重家的風格，未考量老後恐造成視覺疲勞的問題。例如指定要條紋的磁磚、小碎花的壁紙，卻沒注意到老後認知和視覺反應會變慢，過花的居家設計可能造成視覺困擾。而磁磚、壁紙做了之後，要再變更又是一項大工程，因此，林黛羚建議，若想要有風格的展現，可改用家具、燈具等替換，其餘磁磚、天花板、壁紙等應以簡單、樸素為主。

櫃子是否過多？

第三，規畫退休宅時沒有定見，會對設計師提的建議照單全收，反而增加許多不必要的設計。她分享，曾有熟齡在設計退休宅時找她評估，發現設計師規畫好多櫃子，但老後夫妻兩人的物品量少，並不需要那麼多櫃子；同時還設計可另外拉出的桌子，但事實上已擁有一個大桌，多數人因為尊重專業，而不敢反映，造成設計出的退休宅不符合自身需求。