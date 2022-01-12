虎年行大運 生肖名表大集合 精雕工藝競美

雅典的「鎏金系列瑞虎生肖腕表」，其背景的深邃立體與天際銀色月亮也是賞玩亮點。(圖：雅典表提供)

2022年來臨，象徵東方生肖的「虎年」也將到來。瑞士多個高級鐘表品牌包含蕭邦（CHOPARD）、雅典（Ulysse Nardin）、伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶璣（Blancpain）、寶珀（Blancpain），紛紛以精雕、琺瑯等不同工藝，為嶄新來年獻上時光的雋永祝福。

雅典瑞虎表 虎嘯山林

描繪出深夜中下山猛虎意象的雅典「鎏金系列瑞虎生肖腕表」，運用金雕技法和內填琺瑯，具現了一幅下山虎在松枝、明月間威赫長嘯的場景。背景中的深藍山景立體有致，加上一抹圓潤的銀色明月，在威嚇中帶有沉靜冷凝。事實上品牌早在2011年收購了專業琺瑯廠Donzé Cadrans SA，也讓這枚限量的瑞虎生肖腕表，別具賞玩話題。18K 5N玫瑰金搭配UN-815自動上鍊機芯，全球限量88只。

蕭邦蒔繪表 虎虎生風

蕭邦L.U.C XP虎年蒔繪腕表，39.5毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金、自動上鍊機械機芯，全球限量發行88只。(圖：蕭邦提供)

自2013年以來每年，蕭邦（CHOPARD）表廠皆會推出一款面盤飾有以12生肖圖案的腕表，採用歷代傳承，以保存完好的蒔繪漆藝製作。承襲這個具有儀式感的迷人傳統，蕭邦推出全新的L.U.C XP虎年蒔繪腕表迎接2022年壬寅虎年，限量發行88只，搭載L.U.C 96.17-L型表廠自製機芯。

蕭邦的蒔繪漆藝向來與具有百年歷史的山田平安堂工坊合作，由最優秀的日本 國寶蒔繪大師小泉三教先生親手繪製，作品均需耗費至少160小時的細緻工序。漆層以產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作，以傳統手法研出高蒔繪（也稱為肉合蒔繪），漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的背景和繁星點點的夜空，襯托為懸在海灣之上的老虎，四周環繞崖壁。老虎揮舞虎爪，轉身一嘯，顯露力量與威嚴，彰顯逼真寫實與詩意抒情之美。

伯爵琺瑯表 金虎生威

PIAGET Altiplano系列虎年生肖掐絲琺瑯超薄手動上鍊腕表，全球限量38枚。(圖：伯爵提供)

伯爵（PIAGET）則一如過往選擇和琺瑯名家Anita Porchet合作，38毫米的掐絲大明火琺瑯上，金線 勾勒出老虎閃亮的虎皮紋路，並回首一望、虎嘯生風。白金表殼的表圈再鑲嵌78顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.71克拉，搭配僅2.1mm的超薄機芯，全球限量38只。

海瑞溫斯頓 福虎跳躍

海瑞溫斯頓卓時（Premier）系列的限量虎年生肖36毫米自動腕表，全球限量8只。(圖：海瑞溫斯頓提供)

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），則將老虎威猛的意念巧妙轉換。卓時（Premier）系列的限量虎年生肖36毫米自動腕表，將品牌在紐約第五大道旗艦店入口處的環形花飾，化為彩球，時而在面盤上裝飾、時而成為面盤兩只「福虎」的玩物，討喜可愛。福虎身上再藏有另一亮點：從品牌設計大師Ambaji Shinde的花卉珠寶中得到靈感，紫色與桃紅的牡丹花，陪伴著兩只福虎，也為表款添增了柔美的浪漫氣息，表款全球僅限量8只。

寶珀年曆款 虎伏背面

寶珀的Villeret系列年曆限量表款，可同時顯示東、西兩種曆法的不同資訊，並具備七日長動能、年曆兩項特色，全球限量50只。(圖：寶珀提供)

老字號瑞士品牌寶珀的Villeret系列年曆限量表款，則不只有虎年主題、更是一只小複雜功能腕表，可同時顯示東、西兩種曆法的不同資訊，例如西曆的12個月份，以及一天之中的12個「時辰」，以向先人觀測歲時變化的智慧致意，機芯並具備七日長動能，長效精密。同時老虎更悄悄「藏」身背面，「伏」身於自動盤上，宛如一頭「福」虎、蓄勢待發。

寶璣精雕表 猛虎浮現

寶璣Classique 7145虎年特別版腕表，全球限量8只。(圖：寶璣提供)

寶璣則有一只Classique系列7145猛虎精雕腕表，表盤圖案採透視效果並分淺浮雕、黑色加工、機刻雕花三階段工藝修飾，具象出老虎的形體輪廓、同時賦予深邃對比，更加上機刻雕花工藝的修飾增色。老虎的眼神宛如直視前方，而虎皮與背景的紋路則宛如馬賽克拼接般，又帶有裝飾藝術意味。自動上鍊的502.3超薄機芯具備矽質擒縱叉和擺輪游絲，共由162個零件組成，全球限量8只。