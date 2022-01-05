嬌蘭新唇膏 3種紅色展現「女人霸氣」

嬌蘭推出紅寶之吻絕世蜂華系列，3個色號2種質地，並有紅絲絨彩殼可挑選。（圖：嬌蘭提供）

紅色唇膏，是每個女人都必備的一種唇膏色號，更是能展現出女人霸氣、性感、自信等多樣貌的顏色，而嬌蘭紅寶之吻推出絕世蜂華系列，就推出嬌蘭歷史上，最值得致敬的三款顏色，各有時代意義的代表，三款色號各有兩種質地，而搭配的彩殼也以紅色絲絨呼應，女人的霸氣與自信，就該永久流傳。

嬌蘭推出紅寶之吻絕世蜂華系列，3個色號2種質地。（圖：嬌蘭提供）

嬌蘭紅寶之吻絕世蜂華系列的推出，就是希望向嬌蘭的精神致敬，並且持續傳承。三個色號都代表著各自的含義，且新款脣膏上都刻印著品牌Logo與蜜蜂圖樣。

嬌蘭推出紅寶之吻絕世蜂華系列，3個色號2種質地，並有紅絲絨彩殼可挑選。（圖：嬌蘭提供）

「1830雕花磚紅」正是法國嬌蘭「玫瑰綻放」（Bloom of Rose）唇膏的首創色號，靈感源自於亞洲的漆器藝術，以及其磚紅調裝飾；「1870皇家 莓紅」則是深色莓果紅，是嬌蘭首款管狀唇膏「勿忘我」（Ne M’oubliez pas）的主打色號。當時受到19世紀的貴族喜愛，且向拿破崙三世妻子尤金妮皇后（Empress Eugénie）致敬，靈感源自於昔日皇族服裝的色彩；「1925大勢正紅」，則是純淨大紅色，歌頌20年代女性的直率美，至今仍是引領風騷的顏色。

嬌蘭推出紅寶之吻絕世蜂華系列，3個色號，致敬歷史上最經典的紅色系列。（圖：嬌蘭提供）

另搭配推出四款絲絨彩殼絨面，邀請國際知名珠寶設計師羅涵茲·柏美（Lorenz Bäumer）量身，採用全絲絨質料「紅絲絨彩殼」，並推出三款色系：烈焰紅絲絨、櫻桃紅絲絨和酒釀紅絲絨；令一款為手工縫製限定的紅色、金色珍珠，並設計出紅色網格蜂巢刺繡作為裝飾。