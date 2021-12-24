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煮菜也飄法國仙氣 Le Creuset將凡爾賽花園搬到餐桌上

記者劉小川／台北報導
Le Creuset「凡爾賽花園系列」，從餐瓷到鍋具都充滿著洛可可風格的S優雅曲線。（圖：Le Creuset提供）
Le Creuset「凡爾賽花園系列」，從餐瓷到鍋具都充滿著洛可可風格的S優雅曲線。（圖：Le Creuset提供）

難以出國的時光，讓人總覺得心癢癢，但生活還是得要有質感、美好的過下去，那麼就讓用餐時間，也能偽出國、飄仙氣吧！法國鍋具品牌Le Creuset推出全新系列「凡爾賽花園系列」，以18世紀法國宮廷精緻的餐食文化為靈感來源，從著名的鑄鐵鍋、精選瓷器系列均有，用淡雅的馬卡龍色彩、細緻迷人的花卉圖樣，讓每一餐，都能感受法國的浪漫。

Le Creuset不走豔麗的巴洛克風格，反而以洛可可（Rococo）美學風格為設計主軸，流行在法皇路易十五至路易十六的風格，以柔和輕盈色調為主，兼具動態感的S行、渦旋狀線條裝飾，展現出少女情懷般的優雅、輕快與自由。因此「凡爾賽花園系列」，兼具優雅與輕盈感，飄出迷人的仙氣。

Le Creuset用可愛的馬卡龍色打造出「凡爾賽花園系列」。（圖：Le Cre...
Le Creuset用可愛的馬卡龍色打造出「凡爾賽花園系列」。（圖：Le Creuset提供）

經典鑄鐵鍋以凡爾賽花園早春綻放的山茶花形狀呈現，搭配金色蓋頭，以及葉蔓立體浮雕，煮菜自帶氣質。最迷人的系列瓷器，大量運用粉嫩色系，也有銀灰葉紋與真金貼花，均由工藝師手工貼製，再以高溫燒製，整體讓瓷器更輕薄。刻意呈現出瓷器邊緣波浪造型，彷彿少女的裙襬輕盈飛舞，一起品嘗時，真的彷彿來到法國。

Le Creuset的少女心食器，源自瑪麗公主的輝煌時代。（圖：Le Creus...
Le Creuset的少女心食器，源自瑪麗公主的輝煌時代。（圖：Le Creuset提供）

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