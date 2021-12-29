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不是敷完面膜就了事 天冷保濕4步驟不可省

文╱記者劉小川
敷完面膜後，要記得保濕鎖水。(Getty Images)
敷完面膜後，要記得保濕鎖水。(Getty Images)

氣溫轉冷，許多人肌膚也開始不穩定，想讓肌膚恢復光彩，基礎的保水不能少，而敷面膜就是一個能夠快速補水的保養方式之一。但妳敷完面膜後，就直接睡覺嗎？其實敷完面膜後，別忘了4招，才能讓敷面膜更能完全補水，即使冬天，肌膚也能水嫩散發出仙女光。

1、輕按摩軟化角質

敷完面膜後，別忘了用指腹輕輕按摩臉部，一方面可以加強精華的吸收，但重點是能夠軟化角質，才能讓肌膚徹底吸收精華，不然敷完可能會白敷了。

天氣冷，敷面膜可以保濕，但有些步驟要注意。(Getty Images)
天氣冷，敷面膜可以保濕，但有些步驟要注意。(Getty Images)

2、微溫水洗淨臉部

很多人敷完面膜後，就讓臉部自然風乾，但皮膚科醫師就多次提醒，敷面膜過程中，可能會沾染到空氣中的灰塵，而且敷完之後，臉上的精華液也不會馬上乾掉，有可能讓肌膚變得敏感。因此敷完面膜後，記得清洗臉部，但不要使用清潔力強的洗面乳，甚至用微溫水洗淨即可。

敷完面膜後，要輕輕按摩。(Getty Images)
敷完面膜後，要輕輕按摩。(Getty Images)

3、運用熱敷與冷敷

冬天在敷面膜之前，可以先用熱毛巾稍微敷一下臉部，讓肌膚毛孔打開，更容易吸收精華，而在敷完面膜後，則可以針對毛孔大的部位，稍微冷敷，利用熱脹冷縮的原理，讓肌膚加強緊緻度。

4、敷後保濕也重要

敷完面膜後，不代表保養程序結束，特別記得要把面膜的成分給鎖住，在冬天時，可以擦上霜類保養品，讓肌膚更能深層保濕，整體肌膚狀況才會更好，散發迷人光采。

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