台菜配白酒…餐酒完美配對 打造微醺Me time

小E認為，享受自己的時間，喝酒重點是有沒有合你的口味。(本報系資料照片)

忙小孩、忙工作、忙家事、忙照顧家中長輩，但就是沒有時間忙自己，是很多大人的日常寫照。尤其疫情 期間在家工作，不少人要照料孩子的所有需求，還得在家處理工作，雙面夾擊下難免覺得心好累。

心理學專家提醒家有老小的上班大人們，記得留時間跟自己好好相處，才不會被生活壓得喘不過氣，導致健康危機。

家人睡著後的空白時光，是一天裡難得的「Me time」，不妨喝點小酒放鬆一下，享受難得微醺時光。擁有超過15年品酒經驗的葡萄酒品酒達人「小E」林澧竣提供選酒、搭餐的小撇步，讓大人們就算疫情期間，不方便外出到餐廳或居酒屋，在家也能營造有品質的微醺時光。

選喜歡口味不用選貴

小E認為，享受自己的時間，最重要的是喝自己喜歡的酒，不見得有名或貴就一定好，重點是有沒有合你的口味。

他說：「像葡萄酒的波爾多產區很有名，但我長年試飲發現，比起名氣大的波爾多，沒那麼有名的隆河產區我更喜歡。所以選酒其實沒有哪個產區一定好，只有你喝了喜歡才是最適合你的。」

看懂3個價格帶特色

若以價格來選酒的話，小E依照他自己品飲口感，初分三個價格帶。

價格在10.7~14.3美元，順口易喝；17.9美元的，開始有口感層次變化；28.7美元以上的，口感濃郁層次豐富。

吃甜點配酒 注意甜度

被問到搭餐點時如何選酒，小E以用餐常搭配的葡萄酒為例。若食物是酸與鹹的話，基本上都可以讓酒喝起來變得順口，最不出錯的搭配小點，就是起司或義式香腸。

如果吃甜點想要配酒的話，他提醒注意甜點愈甜，酒的甜度也要跟著增加，搭起來才會順口。若是想要控制熱量，吃沙拉的話，則可以選擇配香檳。

如果搭配的餐點是台菜類，小E推薦白酒最百搭。他說：「因為台式或日式料理有不少海鮮類，而海鮮類搭配味道濃郁的紅酒會有腥味，會破壞食物滋味比較不建議。」

好酒杯 品飲體驗加分

此外，若想提升在家的品酒體驗，小E認為比起經常花大錢買名貴的酒，不如投資 一、二個好的酒杯更划算，他說：「因為酒喝完就沒了，但酒杯可以一用再用。」小E建議若有預算 ，可選購水晶玻璃材質，且杯體設計較薄的酒杯，能為品飲體驗加分。

至於購買的款式，他建議，一開始可以先入手通用款的「波爾多杯型」，讓品飲時感受到酒的香氣變化；若還有更多預算買第二款酒杯，可考慮白酒專用杯。如此一來，就可應付居家各種葡萄酒的飲用。