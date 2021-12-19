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移民40年的金馬導演 胡安追求獨立之音

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

王力宏風暴 諮商心理師：步驟都顛倒、男方需要同理心

記者邱宜君／台北報導
王力宏（左）遭到前妻李靚蕾（右）毀滅性的千字血淚信揭發真面目。本報資料照片
王力宏（左）遭到前妻李靚蕾（右）毀滅性的千字血淚信揭發真面目。本報資料照片

王力宏前妻李靚蕾發文揭露王力宏私生活及自身委屈，王父19日出面護子，李靚蕾一一回擊並對王力宏發出「19日下午3時公開道歉」的最後通牒。「離婚五個步驟，這次都倒過來了！」諮商心理師公會全聯會媒體公關委員林萃芬說，親友不宜介入離婚，目前男方需要有人幫助他理解，真正令女方不平衡的，是長期受誤解、被「潑髒水」的冤屈；女方心裡強烈的不平衡，也需要諮商專業協助。

林萃芬表示，兩個人要走向離婚，理想的步驟有五個。首先是心理要準備好，這包括心態的獨立和平衡，這部分預備好，離開婚姻的心裡衝擊會比較小。李靚蕾的文章可以發現她受到很深的委屈和誤解，深感不平衡和不對等，作為一個能力強的現代女性，可能早在被要求簽署婚前協議時，就開始累積被貶抑的不舒服感受。

第二個步驟，是要減少對孩子的衝擊。林萃芬表示，孩子對於家庭氣氛、父母一舉一動、父母有無感情流動，都是非常敏感的，父母要分離時，孩子也會有高度的分離焦慮。因此離婚時要考慮好，如何跟孩子說明，並且在雙方相處時顧及孩子的狀態、思考未來父母參與孩子成長的方式。如果雙方交惡、形同陌路、王不見王，對於孩子的身心健康也會有很大的影響。

第三個步驟，開始走向離婚時，雙方親友不應干涉。林萃芬表示，親友的介入越少越好，因為沒有人能夠真正知道兩個人相處的種種。第四步驟是財務分配的討論和處理，最後第五個步驟，才是法律程序的完備。

林萃芬表示，可以看到這次事件，是把以上五個步驟都顛倒過來進行，已經離了婚，才發現還卡在第一關心理的預備。觀察很多過去協助的個案，會發現離婚之後，比較沒有準備好的一方，還有一些想說的話，這時如果另一方的想法是「婚都離了，你應該自行消化，我沒有義務聽」，這會很傷人，可能更激發對方情緒，加重對方的不平衡。

林萃芬說，男方很需要有同理心的朋友，幫助他真正的理解女方，如此才有可能就實質、心理、情緒這三方面，給予對方恰當的回應。現在男方為了自保而提出實質條件例如房子，但錢或房子並不是女方在意的，只是男方的自我投射，女方在意的是自己被潑髒水、不被理解的冤屈，所以提出這個條件，只會讓負面的後座力越來越強。

「如果所說所做反而激發對方更多情緒，那就是走錯方向了。」林萃芬表示，這是一個最簡單的判斷標準。

該怎麼做才能停止甚至化解負面情緒？林萃芬說，痛苦的一方，都會需要對方理解自己的痛苦，唯有真正的理解、同理、接納對方在意的點，才有可能化解；如果持續忽略、逃避、拒絕理解，這通常會導致雙方都要承受更大的後果，因為「冤屈的感受是很強大、很難遞減的。」

林萃芬表示，不平衡和悲憤的感覺需要去化解，否則對於身心健康都會有實質的損耗，例如會出現睡眠障礙、強迫性負面思考而無法控制。男方今天如果要道歉，不是說個「對不起」就好了，也要知道道歉的意義是什麼，在理解對方的情緒和感受的前提下去道歉，才會到位。

李靚蕾 王力宏 心理師

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