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「龐德女郎」蕾雅瑟杜 為LV香水放送性感床照

記者吳曉涵／台北報導
「龐德女郎」蕾雅瑟杜主演最新曝光的Spell On You女性香水形象廣告。(圖:LV提供)
「龐德女郎」蕾雅瑟杜主演最新曝光的Spell On You女性香水形象廣告。(圖:LV提供)

最近在名導魏斯安德森電影「法蘭西特派週報」(The French Dispatch -)中有裸身鏡頭的「龐德女郎」蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），再度入鏡路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）廣告，這次她主演的是最新曝光的Spell On You女性香水形象，由時尚導演Jean-Baptiste Mondino操刀，演繹愛侶間不可思議的吸引力法則。

近來都以俐落短髮造型示人的蕾雅瑟杜在廣告中身穿性感的細肩黑色上衣，和男模詮釋戀人間難分難捨的情慾張力。Jean-Baptiste Mondino的鏡位捕捉交纏的指尖、眷戀彼此胴體的氣息以及蕾雅瑟杜的眼神，呈現出慵懶日常氛圍，更顯浪漫。

「龐德女郎」蕾雅瑟杜主演最新曝光的Spell On You女性香水形象廣告。(圖...
「龐德女郎」蕾雅瑟杜主演最新曝光的Spell On You女性香水形象廣告。(圖:LV提供)

Jean-Baptise Mondino表示：「我想呈現兩人感情的優雅脫俗與極致純粹，片中洋溢冒險氛圍，遠離世俗煩囂，正如同路易威登的傳世精神，多麼令人嚮往。」

這次新推出的Spell On You，誕生於香水之都格拉斯，出自路易威登調香大師Jacques Cavallier Belletrud的巧手。採用兩種鳶尾蘭香氛營造出鮮明芬芳的主調。「鳶尾蘭本身就是愛情靈藥，這種花香確實能讓人意亂情迷。散發誘人迷魂氣息，成就無與倫比的瑰麗香水。」Jacques Cavallier Belletrud表示。當中更有玫瑰花味創造華麗豐郁的芬芳，並揉合了甜蜜合金歡、艷麗小茉莉、輕柔白麝香與奔放桃香，是一款柔美綿密的香水。

Spell On You女性香水。(圖:LV提供)
Spell On You女性香水。(圖:LV提供)

導演 電影 龐德

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