我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

白衣染色只能整件丟掉？ 網推加熱「2神物」：試過有效

聯合新聞網／綜合報導
白衣如果染色該怎麼辦，內行推這2神物，但一定要加熱一起洗。情境示意圖。（Ingimage）
白衣如果染色該怎麼辦，內行推這2神物，但一定要加熱一起洗。情境示意圖。（Ingimage）

許多人洗白衣服都會小心翼翼，深怕和鮮豔的衣服一同清洗會被染到，萬一白衣不小心染到，也只能摸摸鼻子整件丟掉，近日就有網友白T不小心被沾染，緊張詢問該怎麼「還原」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，如果白色T整件被染色了，要使用什麼讓它還原呢？許多網友紛紛提出解決方法，「要全白就用漂白水，有其他顏色就小蘇打+洗碗精泡溫水」、「碧蓮+熱水泡」、「買染色還原劑試試看」、「用漂白素+溫水泡一整晚」、「交給專業的洗衣店處理」。

不過在留言區中，最多人推薦用加水晶肥皂、過碳酸鈉清洗，「過碳酸納+熱水泡著有效，女兒的白制服被染黑了，我就是這樣處理的」、「先燒一鍋熱水+水晶肥皂，然後一直攪拌，再把衣服放進去」、「水晶肥皂+水煮開後將衣服放進去泡，如果染很大片泡得時間就越長」、「可以買過碳酸鈉來泡一下，過碳酸鈉是一種氧系漂白劑，常被用來添加於洗衣精、洗衣粉中，它無毒無味，跟小蘇打、檸檬酸一樣屬於天然的清潔劑」。

但也有網友幽默地說，用「錢」買一件最有效，「要嘛重買，要嘛就接受染色白衣」、「什麼方法都沒用，買新的比較快」、「再買一件還原最初的白」、「繼續染，你會有新發現XD」、「染均勻一點就有特色了」。

臉書

上一則

嗯、喔、哈… 工作傳LINE 3訊息最易踩雷

下一則

文學飄香 Ralph Ellison OMEGA超霸腕表 重返瑞士

延伸閱讀

中共改名就可避開批評？

中共改名就可避開批評？
「台獨機關槍」也偷拍 李柏璋拍小三性愛片被通緝

「台獨機關槍」也偷拍 李柏璋拍小三性愛片被通緝
北加房經白人「洗白」99萬→148萬 非裔夫婦告估價公司

北加房經白人「洗白」99萬→148萬 非裔夫婦告估價公司
房子經白人「洗白」竟漲50萬 北加非裔夫婦告估價公司

房子經白人「洗白」竟漲50萬 北加非裔夫婦告估價公司

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

2021-12-14 08:26
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

2021-12-10 23:15
密蘇里州一名婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。圖為示意圖。（Ingimage）

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

2021-12-09 17:51

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難