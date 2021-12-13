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經典「F」字樣變身小凳子 FENDI推出非洲風家具

記者吳曉涵／台北報導
FENDI攜手來自非洲波札那的家具與家飾品牌Mabeo及該品牌的設計工作室，打造出一套10件的傢俱系列「Kompa」。（圖：FENDI提供）
FENDI攜手來自非洲波札那的家具與家飾品牌Mabeo及該品牌的設計工作室，打造出一套10件的傢俱系列「Kompa」。（圖：FENDI提供）

設計概念不斷在各領域拓展的義大利時尚品牌FENDI，近日又推出了全新的合作企劃，這次是為了今年的邁阿密設計展而邀請來自非洲波札那的家具與家飾品牌Mabeo及該品牌的設計工作室，一起攜手開發嶄新品項，打造出一套10件的傢俱。並推出限量版刊物，以視覺方式記錄在合作執行這個系列的過程中的每一次出行、每一場會議等等。

這次FENDI與Mabeo合作的傢俱系列名為「Kompa」，源自於Mabeo最資深（最高齡）的工匠名字，代表「圓滿」之意，並暗指以整體綜合方法來構思這個案子。系列裡的部分作品是由單一工匠負責製作，其它作品則是邀請不同工匠集思廣義來設計作品的結構和功能。

Maduo椅是工匠們以幾何形狀及連接方式呈現Delfina Delettrez ...
Maduo椅是工匠們以幾何形狀及連接方式呈現Delfina Delettrez Fendi為FENDI所設計的O' Lock珠寶作品。（圖：FENDI提供）

在全系列的作品中，有兩件椅子從外觀就可以一眼辨識出FENDI品牌特色，分別是Efo凳和Maduo椅。Efo凳使用黏土和Panga Panga木材，對FENDI的雙F圖案進行即興創作，在材料、技術與工藝流程之間創造出平衡。模組化的木頭和黏土雕塑彼此緊密結合，又保有兩者明顯的獨立性。Maduo椅則是工匠們以幾何形狀及連接方式呈現Delfina Delettrez Fendi為FENDI所設計的O' Lock珠寶作品，既尊重原作品的基本配置，又以精湛技巧設計出實用的椅子結構，突顯出高超的工藝技能。

Lomo凳子是一件三合一多功能作品，可以當成兩個儲物容器，也能當成兩張凳子，或是...
Lomo凳子是一件三合一多功能作品，可以當成兩個儲物容器，也能當成兩張凳子，或是拼接在一起時，便變成一張邊桌，提升使用上的便利性又不佔空間。（圖：FENDI提供）

另外像是Lomo凳子則是一件三合一多功能作品，可以當成兩個儲物容器，也能當成兩張凳子，或是拼接在一起時，便變成一張邊桌，提升使用上的便利性又不佔空間。Mabeo邀請波札那掌握古老制陶方法的工匠，與他們的專業木工一同製作。波札那沙漠地區的藝術家負責繪製 Lomo 凳子（木質）的內側表面，從這一點可以看出這個系列廣邀各界藝術家進行合作的本質。

而Mabeo對FENDI標誌性的Peekaboo包款也有嶄新的詮釋方式，他們邀請居住在植物材料極為稀缺之沙漠地區的工匠使用傳統的鞣制、處理和縫合方法，以金屬鑄造和手工雕刻木料的零件來製作Peekaboo包款，突顯出工匠們與周圍環境密不可分的關係，還有尊重與平衡這個關係的態度，這件特殊的Peekaboo包也是在邁阿密設計展中展出的最後一件作品。

Efo凳使用黏土和Panga Panga木材，對FENDI的雙F圖案進行即興創作...
Efo凳使用黏土和Panga Panga木材，對FENDI的雙F圖案進行即興創作，在材料、技術與工藝流程之間創造出平衡。（圖：FENDI提供）

FENDI攜手來自非洲波札那的家具與家飾品牌Mabeo及該品牌的設計工作室，打造...
FENDI攜手來自非洲波札那的家具與家飾品牌Mabeo及該品牌的設計工作室，打造出一套10件的傢俱系列「Kompa」。（圖：FENDI提供）

義大利 雕塑 時尚

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