床頭後面別靠窗…床位放錯了 失眠可能跟著來

床的擺放位置，會影響睡眠。(Getty Images)

每個人在臥房內，是花最多時間的，但先不管風水關係，有時候臥室內，很多人常糾結該如何擺床呢？且又考慮到如何擺放才能讓動向更方便，也能有好的睡眠品質，但實在搞不懂怎麼樣的擺放，才不會影響到？以下4個小提醒，擺床前要注意。

居家裝潢，床的擺放很重要。(Getty Images)

1、床別放門口附近

若真的因為空間關係，無法改善這點，就請每次進出臥室時，記得把門隨時關上。其原因在於，如果將床頭或床擺放在門口附近，屬於機動性的公共空間，有人走動的地方，會讓睡眠或待在床上時的人都感到焦躁不安，若有印象，每一部恐怖片只要發生在臥室，他們的床都是一開房間門就能見。

床頭適當擺置有益睡眠。(Getty Images)

2、床頭後面不靠窗

床頭放在窗戶後面，其實也會容易造成人對於安全感上的心理疑慮。譬如有時候失眠 ，若排除身體的不適感外，會有一種莫名的窺視感，導致憂慮憂心，把床頭放在窗戶下，若開窗戶睡覺時，身體在進入睡眠時，體溫會下降，吹到風的身體也容易生病，所以還是建議別把床頭靠近您的窗戶。

3、床位避免近廁所

床擺放最不好的地方莫過於在廁所附近。廁所是細菌與藏污納垢的地方，即便打掃再乾淨，也多少會有廁所的異味存在。若這時床還擺放在附近，睡覺也會感受到廁所的臭氣，長久下來對身體也不好。

擁有舒適的床，可在休假時來個好眠。(Getty Images)

四、床側不近廚房面

許多人通常不理解，為何不能靠近廚房牆面。其實在家中，若與家人同住時，難免會煮炊，通常會有許多電器跟鍋鏟並用，若剛好想要在休假時來個長眠，如果在廚房旁的牆面，多少都會聽見吵雜聲，影響到睡眠品質。