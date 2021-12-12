皮卡丘、哈利波特聯名新品 為穿搭增添可愛魔法氣息

Cath Kidston哈利波特聯名系列印花陶瓷圓盤。（圖：LeSportsac提供）

之前美國輕量配件包包品牌LeSportsac曾經推出「寶可夢Pokémon」聯名系列商品，把大家熟悉的寶可夢角色和道具變成印花，結合幾款熱賣經典包款展現童趣風格。近日雙方再度攜手合作，以「Let's Dress Up」為設計概念，打造更搶眼的主題新品，更融入很有年底節慶氛圍的色彩質地，格外討喜。

皮卡丘十萬伏特拉鍊斜背包。（圖：LeSportsac提供）

寶可夢冒險夥伴兩用托特包。（圖：LeSportsac提供）

戰鬥模式手提袋組合。（圖：LeSportsac提供）

LeSportsac X Pokémon聯名系列。（圖：LeSportsac提供）

皮卡丘電光一閃迷你方型托特包。（圖：LeSportsac提供）

這次LeSportsac X Pokémon聯名系列共推出三大主題印花，「皮卡丘電光一閃」以皮卡丘尾巴的閃電圖案為主軸，搭配動作靈巧可愛的各種姿態皮卡丘，展現活潑氣息。織帶上的品牌logo與包包內裡則是採用了標誌性的黃色呈現，也呼應皮卡丘標誌性的識別特色。而皮卡丘的招牌攻擊招式「十萬伏特」，則是化身「皮卡丘十萬伏特」主題，包身特別選用象徵電力的金屬質感布面打造，搭配皮卡丘尾巴造型吊飾，充滿創意，也令人聯想起耶誕節 的各式糖果包裝。最後，「寶可夢冒險夥伴」採用電玩般的像素畫風格描繪伊布、妙蛙種子、卡比獸等16個經典角色，絕對讓寶可夢迷愛不釋手。

「皮卡丘十萬伏特」主題，包身特別選用象徵電力的金屬質感布面打造，搭配皮卡丘尾巴造型吊飾，充滿創意，也令人聯想起耶誕節的各式糖果包裝。圖／LeSportsac提供

LeSportsac X Pokémon聯名系列。（圖：LeSportsac提供）

另一方面，英倫品牌Cath Kidston則是全新推出哈利波特 （Harry Potter）系列，而今年也是哈利波特誕生滿20周年，Cath Kidston新任品牌總監Holly巧手把書中霍格華茲四大學院葛萊芬多、史萊哲林、雷文克勞和赫夫帕夫，以及魔杖、飛天掃帚、分類帽、哈利的貓頭鷹夥伴嘿美、趣味零食與魔法道具等等巧妙結合品牌柔和意象，打造包款、配件和家居單品等等，呈現最經典的英倫聯名時尚 。

英倫品牌Cath Kidston全新推出哈利波特系列。（圖：LeSportsac提供）

Cath Kidston哈利波特聯名系列英式風味一壺二杯茶具組。（圖：LeSportsac提供）

ㄌ透明雙層玻璃杯二入組，1,680元。（圖：LeSportsac提供）

英倫品牌Cath Kidston全新推出哈利波特系列。（圖：LeSportsac提供）

Cath Kidston哈利波特聯名系列入門款雙層電腦後背包。（圖：LeSportsac提供）