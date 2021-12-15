減法保養學起來 冬天搶救乾燥肌 要用對方法

肌膚保濕很重要。(Getty Images)

面對寒冷的冬天，許多人的肌膚也開始敏弱、乾荒，肌膚狀況也不穩定，該如何維持穩定膚況呢？日本 保養品牌FANCL，提醒冬季保養3招，簡單就能讓冬天肌膚穩定不泛紅。

1、保養成分單純

冬季肌膚容易不穩定，因此保養品選擇上，要選擇配方單純的產品，要選擇不含防腐劑、無合成香精香料、合成色素的保養品，才不會對於肌膚造成過度刺激。

2、何謂減法保養

很多人以為在冬天，要加強保養步驟，但每天這樣做，可能對肌膚造成負擔，可以簡化步驟，清潔後，簡單用肌底液、精華與乳液的步驟，若是要用面膜，則可以省略精華液，如果肌膚過乾，則可以用乳霜取代乳液。

3、保濕舒緩乾燥

保濕還是肌膚保養最重要的步驟，能讓肌膚舒緩乾燥，還能維持肌膚的生態平衡，強化屏障，減少敏感的膚質，要選擇有效保濕成分的產品。使用時，也要注意用量，才能讓肌膚徹底保濕。

FANCL推薦保養時，先使用水盈細緻肌底液，含水潤鮮膠原蛋白、保濕磷脂質、香甜豌豆花精華，讓肌膚水潤營養；再用長效水光精華液，加強保濕，最後使用水盈細緻乳液，加入荷荷芭籽油，協助高效保濕。