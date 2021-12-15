我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 封鎖校園

減法保養學起來 冬天搶救乾燥肌 要用對方法

文╱記者劉小川
肌膚保濕很重要。(Getty Images)
肌膚保濕很重要。(Getty Images)

面對寒冷的冬天，許多人的肌膚也開始敏弱、乾荒，肌膚狀況也不穩定，該如何維持穩定膚況呢？日本保養品牌FANCL，提醒冬季保養3招，簡單就能讓冬天肌膚穩定不泛紅。

1、保養成分單純

冬季肌膚容易不穩定，因此保養品選擇上，要選擇配方單純的產品，要選擇不含防腐劑、無合成香精香料、合成色素的保養品，才不會對於肌膚造成過度刺激。

2、何謂減法保養

很多人以為在冬天，要加強保養步驟，但每天這樣做，可能對肌膚造成負擔，可以簡化步驟，清潔後，簡單用肌底液、精華與乳液的步驟，若是要用面膜，則可以省略精華液，如果肌膚過乾，則可以用乳霜取代乳液。

3、保濕舒緩乾燥

保濕還是肌膚保養最重要的步驟，能讓肌膚舒緩乾燥，還能維持肌膚的生態平衡，強化屏障，減少敏感的膚質，要選擇有效保濕成分的產品。使用時，也要注意用量，才能讓肌膚徹底保濕。

FANCL推薦保養時，先使用水盈細緻肌底液，含水潤鮮膠原蛋白、保濕磷脂質、香甜豌豆花精華，讓肌膚水潤營養；再用長效水光精華液，加強保濕，最後使用水盈細緻乳液，加入荷荷芭籽油，協助高效保濕。

日本

上一則

12月15日星座運勢 牡羊桃花運佳 巨蟹不宜投資

下一則

不讓口罩臉崩壞 3水法+5步驟 打造無粉底仙女妝

延伸閱讀

陳敏麗西醫美容診所秋季特惠解決雙下巴、臉部下垂、皺紋

陳敏麗西醫美容診所秋季特惠解決雙下巴、臉部下垂、皺紋
蔡少芬同框孫儷 掀「甄嬛傳」回憶殺

蔡少芬同框孫儷 掀「甄嬛傳」回憶殺
眼周最快顯老… 美魔女防曬、保濕 4點要到位

眼周最快顯老… 美魔女防曬、保濕 4點要到位
皮膚乾燥 掌握5因素養出雞蛋肌

皮膚乾燥 掌握5因素養出雞蛋肌

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

2021-12-14 08:26
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

2021-12-10 23:15
密蘇里州一名婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。圖為示意圖。（Ingimage）

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

2021-12-09 17:51

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚 已辦妥離婚手續

婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚 已辦妥離婚手續

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難