嗯、喔、哈… 工作傳LINE 3訊息最易踩雷

工作上傳訊息，要多注意用字。 (Getty Images)

活在這網路世代，溝通方式也正在改變，以往大家工作上要溝通，常常是面對面，或是電話溝通，但隨著通訊軟體的發達，工作上傳LINE 溝通，幾乎是每個人每天都會做的事情。

但是傳LINE，是文字或圖片，但不一定能表達情緒，有三種表現一定要避開，才不會在工作間的溝通上，踩到地雷。

1、不說Hi而是問「在嗎？」

工作上，避免用單字回答。 (Getty Images)

在工作間傳賴，不管是認識或不熟悉的人，想詢問對方是否有空可以回覆時，應該先主動說「Hi」，並同步丟上問題，但有些人卻是會先傳「在嗎？」，一看就讓人一把火燒起來，不少人心裡就會想，「難道我會不在嗎？」

所以這種疑問句的問候方式，千萬要避免，工作上溝通，有禮貌但是有效率的直接溝通，反而更重要。

2、不讀不回 卻發社交動態

不讀訊息，卻狂發限時動態讓人很火。 (Getty Images)

在工作上，可能急著找某人，或是要詢問解答，因此傳訊息給了對方，對方卻遲遲不讀不回。不過刷臉書 或IG時，卻看到對方狂發限時動態、貼文等，讓人也是一看就火大。

即使是收到不想馬上回覆的訊息，禮貌上也可以簡單扼要的回覆，甚至是一個貼圖都好，不要被發現不想讀訊息，卻在狂發限時動態，真的很沒有禮貌。

3、嗯、喔、哈 千萬要避開

嗯、喔、哈，可說是許多人最常回覆的三種單字的訊息，但卻讓人看了會有敷衍的感覺，有時候可能剛好在忙碌的時候，無法認真回覆時，其實貼圖是很好用的東西，若看到以上這幾組字眼，會讓人心中生出一堆無名火，尤其是需要你幫忙時，因此也千萬要避開。