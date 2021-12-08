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退休開啟新人生…記錄自己的故事 寫書正是時候

文／記者陳思瑜
寫書有助於退休族將生活維持在正常軌道上。(圖／鄭緯筌Vista提供)
寫書有助於退休族將生活維持在正常軌道上。(圖／鄭緯筌Vista提供)

隨著歲月流逝，父母留給孩子的東西，除了有形的資產，無形的人生經驗更能對後代發揮深遠影響力。現在科技發達，有些父母用錄音的方式記錄所思所想，不過作家鄭緯筌Vista認為，透過文字的方式，多了想法整理與沉澱過程，更能把暖心情意周全地傳遞給兒孫。

Vista：退休正好可寫書

出版「內容感動行銷」等多本著作的Vista分享自身經驗說：「寫書需要大量的塊狀時間，如果還在衝刺事業或養兒育女的階段，時間會被切割得很零碎，想專心寫作、整理想法是個挑戰。」

不過，對於已經退休或快要退休的人來說，從養兒育女的忙碌中解放了，多出來的時間正好是寫書的機會。更重要的是，寫書有助於退休族將生活維持在正常軌道上，不會因為突然空出大把時間，找不到生活重心而慌亂。

然而，要好好整理想法、完成一本專屬於自己的書，很多人發現不知道如何著手？

專長、情感都是好題材

「找不到書的主題，是多數人卡住無法完成寫書、出書的第一個原因」，Vista觀察身邊出書的長輩，除了分享專業知識，或長期累積的興趣專長，例如烹飪或教養心得之外，也有不少人是以書為抒發情感管道，像是失婚後自我成長的心路歷程、自己或伴侶親友生病後的人生新體悟與思念等，都是很好的題材。

因此，Vista認為，每一個人若有心寫書，第一步要先對自己有信心。他進一步指出：「很多人可能知道自己的奮鬥經歷，或某些知識想跟人分享，只是不曉得如何組織成一篇文章，或一個好聽的故事。」

此外，有些退休族離開工作崗位後，逐漸失去跟人的互動連結，Vista以自己的經驗分享說，寫書、出書為他帶來意想不到的好處，不僅替他開啟許多人生新際遇，例如獲得企業或公部門培訓講師、演講等邀約，還因此創造出跟家人的新回憶跟話題。

Vista說，自己的書出版後，有親戚特地出席簽書會，他笑說：「過年的時候，親戚家人帶我的書來簽名，我們就在家裡自己開簽書會、大合照，是滿有趣的過節經驗。」

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