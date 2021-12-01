確認車況 專心上路 高齡開車4點必備

對高齡駕駛而言汽車適度改裝有其必要，例如更省力的方向盤握把及廣角的後照鏡，都可以讓開車過程更加輕鬆。(Getty Images)

高齡人士「行」的議題近年來備受關注，台灣交通部也針對75歲以上民眾推出「高齡駕照 管理制度」，就是為了要確保高齡人口駕車安全，其實只要注意以下要點，樂齡民眾還是可以「行」得安全。

適度改裝 安全第一

不可否認的是，高齡駕駛者隨著年紀增長，不論是視力、反應或判斷力都會出現老化，進而可能會影響協調能力及緊急時刻的應對速度，所以適度的改裝就是為了輔助駕駛人，讓開車變得更為省力。

車款配備倒車顯影及環景影像，對於高齡駕駛而言可避免意外發生。(記者陳威任／攝影)

例如原本的車款如果沒有倒車顯影功能，若能透過改裝，增加倒車顯影，甚至是360度環景影像，將有助於避免年長者進行倒車及會車時發生碰撞。

另外，例如更省力的方向盤握把及廣角的後照鏡，都可以讓開車過程更加輕鬆，減少視力及體力的負擔，又不需要額外花大錢換一台新車。

行前檢查 確認車況

對於老司機們而言，雖然駕駛經驗豐富，但隨著年紀增長後，對於突發狀況的反應速度變慢，這時更需要在出發前做好準備，一方面為了車況做準備，一方面也讓自己培養駕駛情緒。

其中，包含最基本的調整座椅、確認後照鏡，務必讓自己呈現最舒服又可以確認車況的位置。

另外，進階部分則包含五油三水確認及胎壓是否正常，甚至是導航是否設定完成，小小動作都攸關駕駛安全。

專心上路 不能分心

高齡駕駛的反應速度比年輕駕駛來得慢，如果開車過程還分心做其他事情，將面臨更大的事故風險。所以不論是滑手機、吃東西、設定導航或是過度投入地聊天，這些事情其他年齡層的駕駛同樣不建議在開車時去做，但對於高齡駕駛而言更是如此。

拉長車距 減少危險

保持交通順暢很重要，但對於高齡駕駛而言，建議在合乎道路速限的情況下，和其他汽車 之間保留一點額外空間，藉此減少反應時間變慢而可能產生的潛在危險。

隨著車速愈快，保留距離也應該愈長，更建議除非駕駛能夠負擔，避免走在內側超車道。