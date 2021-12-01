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「習慣成自然」熟齡學用手機 不當3C邊緣人

文／記者陳思瑜
熟齡族培養數位能力，應先建立正確心態，其實跟養成吃飯、刷牙習慣沒兩樣。 (Getty Images)
熟齡族培養數位能力，應先建立正確心態，其實跟養成吃飯、刷牙習慣沒兩樣。 (Getty Images)

「我都跟學生說，我的記性也不好，能來教手機課，只是因為我會每天練習。」暱稱「珠珠老師」的63歲連雲珠，原本只是對3C產品有興趣，經過「智樂活樂齡活動社群」師資培訓後，成為專教熟齡族的數位講師。連雲珠說，很多長輩自認年紀大、記性差，所以數位學不來，她總是巧妙回答學員「你們練歌也不是聽一次就會唱啊！」

慢慢摸索 就能搞懂

連雲珠50歲後對3C就很有興趣，像第一支滑蓋手機上市時她很快就入手。她回憶，當時按鍵式的手機操作介面，自己來回摸索幾次滿快就能搞懂，但換成智慧型手機後，光一個APP就有好幾種功能在裡面，學習範圍突然變廣，連雲珠說她最初也不太適應。

剛接觸智慧型手機那段時間，連雲珠常跟子女求救，問題雖獲解決，但孩子很少解說來龍去脈，下次遇到問題還是不會。不過她慢慢摸索出數位世界輪廓，到智樂活上課後，更清楚數位世界運作邏輯。

數位陣痛期 多練習

連雲珠經歷過的「數位陣痛期」，也是很多熟齡族的經驗。因為不像青壯世代從小在網路環境長大，習於跟數位環境相處。她說，不少長輩是因為2G、3G手機已經停賣，才被迫進入數位世界，卻缺乏相關背景知識，感覺追不上所有人，如同「3C孤兒」。

此外，生理不可逆的老化，也是許多超過60歲的學員學習數位的障礙，尤其「記性不好」最常被提起。連雲珠說，每次她聽到這個理由都會反問學員：「你們練歌一次就記得歌詞了嗎？如果要唱五、六次才能記住，學手機也是一樣道理。」

先實作 再解釋步驟

因為理解熟齡族多數不理解網路非線性邏輯，連雲珠的課程設計跟其他數位課程相反，她不先講解課程概要，而是先帶學員實際走一遍後，再回頭解釋概念及操作步驟。例如，主題是google meet視訊，連雲珠會先帶學員進入會議室體驗線上會議，之後再向他們解釋雲端概念，以及google meet的詳細功能介紹。

身為熟齡族「同溫層」，連雲珠很明白學員心理與生理狀態，因此上課時，她都會用生活情境舉例，讓學員們知道培養數位能力，其實跟養成吃飯、刷牙習慣沒兩樣，希望藉此卸下他們對數位的防備心。

智慧型手機 社群 雲端

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