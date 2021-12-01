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人生下半場 出書當名片 素人故事也很精采

文／記者陳思瑜
熟齡出書是個好時機。(Getty Images)
熟齡出書是個好時機。(Getty Images)

「沒有名片後，我是誰？」面臨退休之際，不少人對人生下半場，該用什麼身分與人互動感到無所適從。出版《內容感動行銷》等多本著作的台灣作家鄭緯筌Vista認為：「出書，是很好的個人名片。」不但能完整呈現自己，更能連結出意想不到的人生新際遇。

拓展人生嶄新領域

在工作社交場合與他人初次見面時，都會遞上名片自我介紹，但現行常用的名片規格，寫上公司職稱、姓名、聯絡方式後，版面所剩無幾，介紹自己的資訊非常片面。

而若換成書本，就能縝密傳達我們的所思所學，向外界展示自己的人格特質、興趣與專長。比起傳統名片，更容易與人開啟話題，搭起不同領域的互動，更可能因此開創人生新際遇。

Vista老師以自己經驗分享：「像有些公部門或企業會邀請我去上培訓課程，這些單位我原本並不認識，都是我出書之後，他們聯絡出版社再循線找到我。」他認為，雖然現在網路很方便，但書本仍有它的價值影響力，是值得花時間投注經營的領域。

熟齡出書盤點自我

Vista尤其認為熟年是出書最好時刻，因為現代人多數長壽，走到人生中點站，正好用出書來做自我盤點，做為繼往開來的人生里程碑。

只是，很多人總覺得出書是教授、菁英或名人才能做的事。他表示，其實每個人身上都有值得說的故事，「畢竟已經走過前半生，職場、工作、生活一定累積不少經驗，它們都是很寶貴的人生智慧，用文字分享出來，讓更多人去理解、甚至被啟發，是很有意義的一件事情。」

網路激發素人創作

特別是現代網路發達、自媒體當道，外界對素人創作接受度也愈來愈高。Vista以LINE貼圖為例說：「不是所有貼圖都是漫畫或插畫家所畫，有不少是素人創作，所以有作家夢的人不用擔心自己不是菁英、名人，說好自己的故事同樣有價值。」

Vista進一步解釋，過去一般人想出書，傳統流程大致是，作者要先向出版社提案，被採納之後進行內容撰寫，編輯協助優化內容與版面後，最後進入印刷，通常會印製一至兩千本書。

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