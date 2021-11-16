VALENTINO換新包裝了 經典紅白配色注入環保理念

VALENTINO最近也加入了環保包裝的行列，以全新設計的包裝實現關懷環境、堅守匠心的信念。(圖:VALENTINO提供)

在環保意識高漲的今日，眾時尚 品牌也紛紛致力研發可持續性的材質，除了運用在商品本身之外，針對消耗量大的外包裝同樣也沒有馬虎，竭盡所能降低對環境的傷害。繼BURBERRY、GUCCI 等品牌之後，VALENTINO最近也加入了環保包裝的行列，以全新設計的包裝實現關懷環境、堅守匠心的信念。

布質包裝物料則選用100%再生棉，包括衣物保護套和防塵袋。(圖:VALENTINO提供)

VALENTINO全新的白色購物袋以55%再生紙張製成，當中40%來自消費後的廢料，15%為生產過程剩餘的回收物料，紙盒和印有V Logo Signature標誌的包裝紙所選用的原材料均採購自可持續管理的森林，布質包裝物料則選用100%再生棉，包括衣物保護套和防塵袋。配飾系列的禮盒以100%再生卡紙及55%再生紙製造，防水購物袋保護套則選用100%再生透明物料。此外，印有同色標誌的白色緞帶將為100%可循環再造，所有包裝盒的底部均印有回收再造標誌。就連精品店使用的文具和賀卡都是以75%竹枝和25%棉絨製成，而產品吊牌的前幅選用同樣的物料製造，後幅則含55%再生紙。

布質包裝物料則選用100%再生棉，包括衣物保護套和防塵袋。(圖:VALENTINO提供)

全新產品包裝以白色映襯象徵品牌的Valentino紅，清新鮮明又不失品牌特色。新包裝已從11月起於全線精品店及電商 推出。舊有的包裝物料如尚餘存貨，將全面回收並發配至各地市場供公司內部員工使用。

早前BURBERRY、GUCCI也陸續施行環保包裝政策，前者將零售袋和衣物保護套的聚乙烯袋中取消了塑料層壓，也用環保材料取代目前所有的衣架，護罩和塑膠袋等，計畫到2025年把品牌涉及到的所有塑料包裝全部替換為可重複使用 (reuse)、可回收利用(recycle) 或者可堆肥的材料。後者在包裝上使用的所有紙張及紙板皆為FSC Mix認證，來自永續管理的森林資源，新設計也採用未經塗料處理的紙張，確保可以完全回收。衣套及防塵袋、衣架選用的材質為再生棉和再生聚酯纖維，緞帶則以100%有機棉打造。

GUCCI在包裝上使用的所有紙張及紙板皆為FSC Mix認證，來自永續管理的森林資源。(圖:GUCCI提供)