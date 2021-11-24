搶救毛躁髮有秘訣 抓對時間 護髮不NG

秋冬頭髮容易毛躁。(Getty Images)

每當換季時，特別是天氣逐漸變冷時，不少人頭髮會開始變得乾燥沒活力。許多女人都會在洗完頭之後，用潤髮乳，但潤髮乳有時的滋潤度不夠，在秋冬季節，3招讓頭髮變得滑順，走路還會飄出香味。

一、椰子油塗髮尾 30分鐘後清洗

如果頭髮真的過於乾燥，可以使用專門護理肌膚的椰子油，用量也不用多，如果是固體的椰子油，可以略為加熱後使用。使用前不用特別洗頭，但要先梳順髮尾，將椰子油塗抹在髮尾的部位，不要碰觸到頭皮，靜候吸收椰子油的滋養，約莫30分鐘後用清水沖洗乾淨，就能感受頭髮變得滑順。

椰子油是很好的護髮產品。(Getty Images)

二、免洗護髮乳 直接塗抹勿搓揉

比起需要清洗的潤髮乳，不用清洗的護髮乳，通常滋潤度比較高，特別適合髮尾受損，或是需要頭髮有光澤的人使用，使用時可以直接塗抹在頭髮上，但不要來回搓揉，而是用梳子梳順頭髮，讓頭髮能夠徹底吸收護髮乳，不過因為滋潤度較高，適合髮質乾燥的人使用。

三、護髮精油 頭髮吹半乾時就抹

秋冬就是油性保養的重點季節，頭髮同樣可以使用護髮精油，加強保濕度，而且不少護髮精油都會飄出香味，展現迷人感。使用護髮精油得在洗完頭髮後，先把頭皮吹乾，頭髮吹到半乾，再髮尾抹上護髮精油，輕輕推開後再把頭髮吹乾，讓頭髮修護還能飄香味。