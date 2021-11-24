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眼周最快顯老… 美魔女防曬、保濕 4點要到位

文╱記者劉小川
防曬是保養中最重要的一步。(Getty Images)
防曬是保養中最重要的一步。(Getty Images)

隨著年齡增長，為了減緩老化，大家都知道要保養，特別是有消費力的族群，更會花大錢在保養品上，希望帶來最好效果。但其實肌膚對保養品的吸收度仍是有限，對於熟齡肌膚來說，保養品重點不在多，或是價格貴，而是要用得精準。

使用保養品時，注意成分內容，對於熟齡保養也是一大關鍵。(Getty Images...
使用保養品時，注意成分內容，對於熟齡保養也是一大關鍵。(Getty Images)

熟齡肌膚的照護，該如何精簡又做到準確，不造成肌膚負擔，把握四個方向最重要。

一：防曬 減少黑色素累積

防曬是保養中最重要的一步，肌膚受到紫外線曝曬後，會因為表皮細胞受損而加速黑色素的形成，當然肌膚這時候的保護力就相對降低，臉部變得乾燥、出現曬斑等。

熟齡肌膚更要重視保養，包括物理防曬及化學防曬。物理防曬是使用物品來遮擋紫外線照射肌膚，例如：口罩、墨鏡、帽子、防曬衣、防曬袖套等。但挑選物理防曬的產品時，建議還是要挑選標示抵禦紫外線係數，如防曬外套、防紫外線傘、墨鏡等。

化學防曬則是是塗抹防曬乳、霜等，抵禦紫外線對肌膚的傷害。選擇防曬產品時，也要考量到場地等，要考量防曬係數跟時間長短，多久需要補擦。熟齡肌膚的防曬更重要是內容成分，過敏性肌膚避免使用含有酒精成分的防曬產品。

二：乳霜 讓水分停留肌膚

乳霜是進入熟齡的保養關鍵。(Getty Images)
乳霜是進入熟齡的保養關鍵。(Getty Images)

乳霜是熟齡肌膚的保養重點，因為進入熟齡階段的肌膚，肌膚水分維持會降低，選擇厚重的乳霜是為了，讓肌膚有足夠的時間，將水分停留在肌膚上，讓肌膚慢慢抓取所需的養分。

在不同的肌膚狀況，也要選擇對的乳霜，覺得肌膚比較暗沈，可選有美白效果，屬於敏弱肌膚的人，挑選時要看仔細內容成分，才不會買了一堆昂貴的保養品，只用兩次覺得不適合就擱置，變成了浪費。

三：眼霜 眼部細紋別輕忽

眼周是最容易顯老的部位，無論什麼年齡層都要兼顧。(Getty Images)
眼周是最容易顯老的部位，無論什麼年齡層都要兼顧。(Getty Images)
 

眼周有黑眼圈、細紋的人，尤其進入熟齡階段，挑選一瓶好的眼霜，是非常重要的事。眼周是臉部肌膚最敏感脆弱的部分，要如何定義眼霜的好壞也不在於價格，而在使用後，仍能維持著固定狀態的眼霜就是最佳選擇，眼周也是最快顯老的部位，趁著還沒有很大的問題存在時，就應該好好的照顧。

四：乳液 最好能全身都擦

其實身體的肌膚跟臉部一樣，會隨著年齡老化，保濕度會下降。手臂、腿、腰間的肌膚開始會變得粗燥乾澀，即便是夏季，皮膚依舊是呈現乾燥的狀態。所以進入熟齡時，千萬要記得，身體乳不是冬季才需要使用，而是一年四季都需要。由於夏季悶熱的天氣，建議如果沒辦法全身都擦，也要將重點乾澀部位擦到到位。

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