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1人line群組 照片存雲端 不怕手機容量少

文／記者陳思瑜
學會把照片放上雲端備份，即可釋放手機空間。(本報資料照片)
學會把照片放上雲端備份，即可釋放手機空間。(本報資料照片)

最疼孫女的62歲老張，為了用優惠價買孫女愛吃的餅乾，加入家附近商店的LINE團購群組，老張買完零食後，發現手機容量快滿了，便把群組相本裡的照片全刪掉。店員告知他才發現，原來這樣會刪掉群組共用的照片，覺得自己好糗。

什麼是雲端存照片？

台灣熟齡族手機教學課程團隊「智樂活樂齡活動社群」共同創辦人畢偉功說，教手機課4年多來，遇到不少人跟老張一樣，曾經不小心把家人或朋友群組裡的共用相本刪除，「結果就是吵架，或者被罵。」

一旦有這樣的負面經驗，有些人就變得不敢刪照片，但手機有固定容量，之後用起手機來綁手綁腳。畢偉功說，資深數位新鮮人容易有這個狀況，主因就是對網路邏輯不熟悉，對「雲端存取」概念不理解。

「智樂活樂齡活動社群」認為，要讓長者順暢使用LINE或谷歌（Google）功能，需先搞懂雲端運作邏輯。智樂活團隊的教學，會把生硬的電腦語言轉化成生活中常見的事物，再搭配圖卡來破除聽不懂的障礙，協助一步步進入狀況。

畢偉功舉例：「解釋存雲端照片時，我都會跟學員說，它就是存電腦主機的意思，只是這個主機在很遠的地方，再配上幾張電腦硬碟的圖片，多數人就能理解了。」

雲端同步備份方便找查

智樂活團隊表示，他們在教學現場發現，不少學員都是接收兒女或孫子的手機，容量通常較小，所以很需要學會把照片放上雲端備份，才可以釋放手機空間，不必時時擔心容量不足。

雲端儲存照片的概念是，照片就是存在電腦主機裡，只是這個主機在很遠的地方。（路透）
雲端儲存照片的概念是，照片就是存在電腦主機裡，只是這個主機在很遠的地方。（路透）

另外，谷歌的雲端相本與LINE的群組相本，很適合熟齡族使用。畢偉功說，谷歌雲端相本對學員們最方便的地方在於，一旦設定好同步備份，之後用手機拍照時，照片就會自動傳到雲端硬碟，還能開多個資料夾，把照片依不同主題做分類整理，方便之後查找。

如要更多空間 再開1個群組

如果谷歌雲端相本用不習慣，畢偉功也推薦熟悉LINE的長輩，開一個只有自己的群組當作雲端存檔備份，只要把想存的照片傳進來，再依照主題分門別類整理成不同相本即可。

畢偉功說：「兩者差別在於，谷歌的雲端相本有15G的容量限制，如果需要用更多空間的話，就必須要付費；而一個LINE群組相本的容量上限為10萬張照片，如果需要更多空間，那再開一個LINE群組即可，等於擁有無限存取空間。」

雲端 手機 LINE

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