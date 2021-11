亞洲天王Rain配戴FRED Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列。(取材自Instagram)

每當時尚 界掀起某個色彩趨勢,往往我們會聽到「xx is the new black」的說法,不過說了這麼多年,黑色還是黑色,還是最無可取代的時尚本色。以帆船運動為設計靈感的Force 10系列珠寶,是法國的現代珠寶品牌FRED的經典設計,將繩索航海繩纜編織起來,用鉚釘固定在兩頭,象徵勇氣與決心。全新黑色鈦金加上黑色鑽石的款式,讓人徹底感受到 Force 10手鍊在設計中所深藏的強大力量。

Force 10鈦金黑鑽鍊扣系列形象照。(圖:斐登提供)

55年前誕生的Force 10手鍊,最初混搭精鋼鍊繩搭配黃金鍊扣的大膽創意,如今依舊植根於 Fred Samuel 所灌輸散發出自由及生活樂趣的品牌精神中。極具陽剛氣息的黑色款Force 10手鍊,採用霧面碳黑色鈦金鍊扣,上面半鑲有黑色鑽石,並以類鑽碳(ADLC)鍍膜處理,創造出鍊扣表面深邃濃烈的顏色和微磨砂效果,為原本散發出輕鬆時尚感受的Force 10系列,增添了一絲神秘感和自信。亞洲天王Rain就率先戴上這款新作並於私人IG分享穿搭照,洋溢簡約自性的時尚力量。

Force 10漸層黑鑽鍊扣配銀色手鍊。(圖:斐登提供)

Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配雙環手鍊。(圖:斐登提供)

Fore 10鈦金黑鑽鍊扣配雙環黑色手鍊。(圖:斐登提供)