晶片荒影響車價 熟齡族買車 先做好功課

有接送孫子需求的祖父母，可能要選擇一台方便小孩上下的車子。(Getty Images)

對於大多數消費者而言，買車這件事情絕對是需要慎重考量的決定，對於即將開展第二人生的樂齡族群而言，更應該謹慎思考，畢竟退休生活的用車需求及目的都不同於以往，加上買車容易養車難，因此該做的功課絕對不能少。

真需要買新車嗎？

對於樂齡族群而言，有些人可能選擇繼續開著駕駛多年的老車，但這些車款往往缺乏先進的安全科技輔助，並無法有效減輕高齡駕駛的負擔。

另外對於熟齡族群而言，開車的時間可能愈來愈少，因此是否有必要買新車抑或是提早轉變生活型態，改以大眾交通工具搭配租車 ，都是可以考慮的方式。

樂齡族退休後的用車需求及目的都不同於以往，買車更應謹慎思考。(本報資料照片)

畢竟車只要一落地，殘值至少要打上8折，而且汽車售價一年比一年高，加上後續的定期保養支出、停車費、稅金及油費等，如果不是絕對必要，不要貿然跳入一個錢坑裡頭。

需要什麼樣車款？

如果決定要買車後，接下來就是考慮現階段生活適合的車款。其中第一個就是駕駛習慣部分，以目前市場上頗受歡迎的休旅 車為例，對於熟齡族群而言雖然有空間大、視野好等優勢，但重心過高加上車身尺碼較大，不論是開起來的感覺或是日常生活停車、會車，都可能造成負擔。

另外，開車的用途是什麼，也會左右購買車款的選擇，對於喜歡開著車四處旅遊的老司機而言，可能需要一台擁有優異後車廂空間、並搭配有四輪傳動的車子；有接送孫子需求的祖父母，則可能要選擇一台方便小孩上下車、並適合日常使用的車子；如果只是做為平時購物採買的買菜車，那或許就可以買一台靈巧方便的小車即可。

休旅車為對於熟齡族群而言雖然有空間大、視野好等優勢，但重心過高加上車身尺碼較大，都可能造成駕駛負擔。(Getty Images)

如果持有時間會在10年以上的買家，也可以等待年式轉換後，購買舊年式車款，價錢也會比較便宜。此外，如果不在乎後續二手價或是預計將會持有不短的時間，也可以考慮購買新古車。

新古車又稱為績效車，就是車商以公司或是業代名義先掛牌，雖然領過牌卻沒有正式上路，車況和新車沒有兩樣，但是轉手賣給消費者，已經是第二任車主，多少會影響到未來的二手價格。

晶片 荒影響車價

另外，要提醒樂齡族，近期因為車用晶片短缺，全球都面臨缺車問題，在熱銷車輛供不應求的情況下，目前呈現賣方市場局面，不只買車要等，優惠也可能縮水，除了遇到合適價格及車款下手要快狠準，或是等待這一波缺車潮緩解再入場。