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鼓勵展現自信美 SK-II青春露聯名普普風大師安迪沃荷

記者劉小川／綜合報導
SK-II與安迪．沃荷基金會合作，推出青春露聯名限量系列。(圖:SK-II提供)
SK-II與安迪．沃荷基金會合作，推出青春露聯名限量系列。(圖:SK-II提供)

青春露不僅是許多人每天必用的保養品，如今更成為具收藏價值、又時髦的新象徵。SK-II宣布與普普風大師安迪．沃荷（Andy Warhol）正式聯名，經典的青春露，換上安迪．沃荷大膽的彩色印刷元素，以及經典的美學名言，如「我從沒見過哪個人是不美的（I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty）」，三種款式根本要鐵粉一次全包。

SK-II 青春露安迪沃荷限定版瓶身／「一切皆美（All is Pretty）」...
SK-II 青春露安迪沃荷限定版瓶身／「一切皆美（All is Pretty）」。(圖:SK-II提供)
SK-II 青春露安迪沃荷限定版瓶身。(圖:SK-II提供)
SK-II 青春露安迪沃荷限定版瓶身。(圖:SK-II提供)

此次SK-II與安迪．沃荷基金會的合作，主旨為「美無止盡」的美學理念，限定瓶身上，就以普普風經典的色塊幾何圖形印刷為主，視覺鮮明且強烈，三個款式各搭配三句安迪．沃荷的名言，除了「我從沒見過哪個人是不美」，還包括「一切皆美（All is Pretty）」、「每個人都有美的一面（If Everybody is Not a Beauty, Then Nobody Is）」等。

希望透過這樣的名言，鼓勵女性可以自信且大膽展現美。安迪•沃荷基金會的授權、市場及銷售總監Michael Dayton Hermann表示，希望透過此次合作，讓大家更了解安迪．沃荷的美學理念，「每個人都有美的潛力，一生中，一定會在某些時刻展現出於自己的美。」

三款限定版青春露也推出限定版禮盒，包括一款以「安迪．沃荷電視」為靈感的化妝包，材質採用ECONYL再生尼龍，該纖維由海洋和垃圾填充場中的尼龍廢棄物製作而成，並可以持續使用。

SK-II與安迪．沃荷基金會合作，推出青春露聯名限量系列。(圖:SK-II提供)
SK-II與安迪．沃荷基金會合作，推出青春露聯名限量系列。(圖:SK-II提供)
SK-II 青春露安迪沃荷限定版瓶身／我從沒見過哪個人是不美的（I’ve Nev...
SK-II 青春露安迪沃荷限定版瓶身／我從沒見過哪個人是不美的（I’ve Never Met a Person I wouldn’t’t call a Beauty）。(圖:SK-II提供)

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