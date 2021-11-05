2021日內瓦鐘表大賞 寶格麗喜奪金指針最大獎

寶格麗以Octo Finissimo Perpetual Calendar腕表，獲今年最大獎「金指針獎」肯定。（圖：寶格麗提供／合成圖）

每個領域都有指標性的年度盛會，以表彰該產業的年度傑作。一如美國電影 圈的奧斯卡 金像獎，每年11月公布的GPHG日內瓦鐘表大賞，則堪稱高級鐘表領域的年度回顧與展望。2021年的得獎名單甫於今日凌晨公布，包含寶格麗（BVLGARI）、伯爵（PIAGET）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、真力時（Zenith）、愛彼（Audemars Piguet）、帝舵（TUDOR）等多個主流品牌都是年度贏家，獨立製表品牌如MB&F、De Bethune、Christiaan Van Der Klaauw則也在上榜清單之列，展現大會海納百川的包容性。

其中年度最大獎：「金指針獎（Aiguille d’Or Grand）」由寶格麗的Octo Finissimo Perpetual Calendar腕表奪得，具備萬年曆功能的鈦金屬表殼僅5.80毫米，BVL 305機芯厚度也僅有2.75毫米，奪得年度最大獎，實至名歸。伯爵（PIAGET）、路易威登（Louis Vuitton）則是年度「雙料王」。伯爵分別以Altiplano Ultimate Automatic腕表、Limelight Gala Precious Rainbow腕表，拿下「最佳非凡機械腕表（Mechanical Exception Watch）」和「最佳女表（Ladies’ Watch）」；路易威登則同時得到「無畏（Audacity ）」、「最佳潛水表（Diver’s Watch）」兩項獎項肯定，讓人耳目一新。

寶格麗過去曾七度寫下超薄紀錄，並結合陀飛輪、逆跳、萬年曆等複雜功能，是近代超薄腕表的佼佼者。（圖：寶格麗提供）

高彩的寶石鑲嵌、精湛的宮廷式雕刻（Palace Decor）、黃金的閃耀，難怪讓伯爵的Limelight Gala Precious Rainbow腕表，贏得「最佳女表」殊榮。（圖：伯爵提供）

路易威登獲得「無畏獎」的Tambour Carpe Diem腕表，以直視死亡的鮮明意象以及複雜機芯，展現時尚品牌挑戰工藝的大膽無畏。（圖：路易威登提供／合成圖）

值得一提的是：GPHG常勝軍、獨立製表品牌MB&F，也以LMX、LM Split Escapement Eddy Jaquet限量版腕表雙雙得獎，而另一位GPGH「老面孔」的獨立製表De Bethune最早2011年已拿下金指針獎、今年也以DB Kind of Two Tourbillon腕表獲得「最佳陀飛輪（Tourbillon Watch）」，亦可視作GPHG大會對小眾、前衛的鼓勵，並為產業注入創意新活水。一提到「高級」鐘表，好像總高不可攀？還好，今年我們有了「小指針（Petite Aiguille）」得主、帝舵（Tudor） 的Black Bay Ceramic腕表。

換個材質就能讓風格跟魅力同步升級？帝舵（TUDOR）獲獎率高達6成的Black Bay系列，今年再度以Black Bay Ceramic腕表獲小指針獎。（圖：帝舵提供）

回顧過去十年，Black Bay系列堪稱GPHG超強人氣王。Heritage Black Bay曾獲2013年「復興獎（Revival Prize）」、Heritage Black Bay青銅表獲得2016年小指針獎、Black Bay Chrono獲得2017年小指針獎、Black Bay P01則獲得2019年「挑戰獎（Challenge）」、Black Bay Fifty-Eight海軍藍獲2020年挑戰獎...一旦再加上2021年獲小指針獎的Black Bay Ceramic腕表，總計2012起的10年間，Black Bay以不同版本獲不同GPHG獎項共6次，換算得獎率高達6成！該系列包含精鋼、半金、白銀、青銅、黃金的不同版本，入門價位從10萬6,500元起，是Black Bay Fifty Eight搭配藍色織紋表帶，今年獲獎的黑陶瓷則約15萬500元。誰說高級鐘表遙不可攀？TUDOR的Black Bay系列可能會說，不服？等你來戴！