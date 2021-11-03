首創LED瓶身設計 Moncler首推男女對香 開創科技話題

MONCLER同名男女對香，150ml容量上有LED設計。（圖：鋒恩香水提供）

被稱為羽絨之王的Moncler，首度進軍香氛界就引發話題，推出男女對香Moncler Pour Femme、Moncler Pour Homme，引發討論的原因來自瓶身設計，150ml瓶身採用「LED屏幕設計」，可透過手機 連結，可寫上自己的名字，或是一段有意義的留言，凸顯個人風格，且整體外形神似登山用的小水壺，一推出就引發討論。

Moncler經過多年討論與研究，就是希望推出的首款香氛，能夠忠實呈現出品牌理念，因此希望透過對香，傳遞出源自山地的傳承，奢華尊榮品味，以及透過氣味譜出戶外清冽沁涼的風格，以及持續創新與科技的結合。

Moncler Pour Femme、Moncler Pour Homme兩款香水，體現出Moncler的山岳文化，以及野外冒險精神，以獨特的山林香調為主，以及溫暖的木質香韻，為呈現出森林的氣息，使用雪松木，也有琥珀，再添加檀香營造出舒適感。

100ml的瓶身造型來自水壺，呼應冒險家的精神，150ml瓶身特別裝飾有LED屏幕，透過支援藍牙的智慧手機，可透過應用程式自訂顯示文字，以跑馬燈式的紅色文字顯示，只要按下瓶身上的Moncler Logo，就能連結，饒富趣味。