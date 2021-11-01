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真正百搭的珠寶 從天王Rain到「俗女」謝盈萱都能駕馭

記者孫曼／綜合報導
風格迥異的金馬影后謝盈萱與韓星Rain都能完美詮釋Force 10珠寶系列。(取材自Instagram、斐登提供)
風格迥異的金馬影后謝盈萱與韓星Rain都能完美詮釋Force 10珠寶系列。(取材自Instagram、斐登提供)

「百搭」無疑是現代人在選購首飾配件時的一大考量，但真的有休閒、盛裝都也沒問題、男女皆宜的設計嗎？法國現代珠寶品牌斐登（FRED）的經典Force 10就是這樣的珠寶。日前韓流亞洲天王RAIN在自己官方Instagrma分享的一系列照片，就巧妙將這款「世界上首個體育珠寶」混搭在冬天的毛衣、印花襯衫等，為隨性的穿搭增添高雅的氣質。同時，當他穿著晚宴正裝西裝出席FRED首爾專賣店開幕時，簡單的項鍊與手環則讓嚴肅單調的西裝巧妙地散發出活潑年輕的魅力。

亞洲天王Rain配戴Force 10系列珠寶。(取材自Instagram)
亞洲天王Rain配戴Force 10系列珠寶。(取材自Instagram)

以航海運動為靈感的Force 10系列，帆船絞索繩纜與K金鍊扣設計，也是台灣女星、金馬影后謝盈萱最近出席活動的最愛。近來因熱播台劇「俗女養成記2」再度掀起話題的她，不但配戴Force 10系列的高級珠寶盛裝出席台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人，在為今年第58屆金馬獎宣布得獎名單時，也配戴了Force 10系列活潑的設計，為一身純白的簡約洋裝畫龍點睛。

金馬影后謝盈萱配戴Force 10經典鍊扣系列擔任58屆金馬獎揭曉嘉賓。(圖:斐...
金馬影后謝盈萱配戴Force 10經典鍊扣系列擔任58屆金馬獎揭曉嘉賓。(圖:斐登提供)

FRED品牌創辦人Fred Samuel，其長子是一位帆船運動冠軍。「我的長子突發奇想將航海繩纜編織起來，用鉚釘固定在兩頭，並將這個手鍊獻給妻子，」於是Fred Samuel在1966年，推出以航海運動為靈感的Force 10系列手鍊，完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣。問世以來，Force 10系列從手鍊開始，以出乎意料的創新設計理念延伸出全系列豐富的設計，除了可更換鍊帶變化風貌的日常款手鍊，還包括各種多層次高級珠寶系列作品。

FORCE 10 經典鍊扣系列白金鑲鑽耳環中型款。(圖:斐登提供)
FORCE 10 經典鍊扣系列白金鑲鑽耳環中型款。(圖:斐登提供)

FRED Force 10系列高級珠寶黃K金三環手環。(圖:斐登提供)
FRED Force 10系列高級珠寶黃K金三環手環。(圖:斐登提供)

Force 10經典鍊扣系列18K黃金鑲鑽項鍊。(圖:斐登提供)
Force 10經典鍊扣系列18K黃金鑲鑽項鍊。(圖:斐登提供)

FRED Force 10系列黃K金鑽石項鍊。(圖:斐登提供)
FRED Force 10系列黃K金鑽石項鍊。(圖:斐登提供)

FRED Force 10系列高級珠寶黃K金鑽石戒指。(圖:斐登提供)
FRED Force 10系列高級珠寶黃K金鑽石戒指。(圖:斐登提供)

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