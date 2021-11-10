別睡細菌堆裡… 不只床單、衣服 房間這5樣東西也很髒

記得一年至少要換一次枕頭。(Getty Images)

房間，是每個人在家花不少時間待的空間，更是睡覺的重要地方，大家可能都知道床單要常換，整理衣櫃，髒衣服要常常清洗，但很多人可能還是漏掉，房間中還有5個東西很髒，如果不常常清潔、整理或替換，也是可能讓身體越來越差，甚至開始過敏 。

1、枕頭 1年要換1次

很多人都會換枕頭套，但不一定知道要常換枕頭，其實每天躺在枕頭上，即使有枕頭套，但長期下來，髒污、汗水都會被枕頭吸附，會產生很多細菌、塵蟎等，很多人頭部皮膚會開始出問題，因此記得一年至少要換一次枕頭。

2、盆栽 不要太常澆水

房間的植物不要太常澆水，避免根部發霉。(Getty Images)

房間中，很多人都會擺綠色植物，希望增添氛圍，但如果太長澆水，可能會讓植物根部發霉，然後會散佈在空氣中，因此房間的植物不要太常澆水，也不要放入有水的托盤中。

3、把手與開關 要消毒

門的把手與電燈開關，清潔時常被忽略。(Getty Images)

在後疫情 時代，更需要重視各種手會碰到地方的清潔，門的把手與電燈開關，過往常會忽略，現在也要加強用酒精清潔消毒。

4、地毯 容易堆積灰塵

房間裡面擺地毯，在冬天時，能感受到溫暖，但地毯清潔不是只靠吸塵器，因為還是可能堆積大量灰塵與細菌，記得半年到一年左右，還是要更換地毯。

窗簾與地毯都應定期更換。(Getty Images)

5、窗簾 常常忘記清洗

非常多人房間都會有窗簾，而且一用就是好幾年，平常也很少重視清潔，窗簾上同樣容易堆積灰塵，也可能會忘了清潔，都要特別留意清潔與替換。