我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

別睡細菌堆裡… 不只床單、衣服 房間這5樣東西也很髒

文╱記者劉小川
記得一年至少要換一次枕頭。(Getty Images)
記得一年至少要換一次枕頭。(Getty Images)

房間，是每個人在家花不少時間待的空間，更是睡覺的重要地方，大家可能都知道床單要常換，整理衣櫃，髒衣服要常常清洗，但很多人可能還是漏掉，房間中還有5個東西很髒，如果不常常清潔、整理或替換，也是可能讓身體越來越差，甚至開始過敏

1、枕頭 1年要換1次

很多人都會換枕頭套，但不一定知道要常換枕頭，其實每天躺在枕頭上，即使有枕頭套，但長期下來，髒污、汗水都會被枕頭吸附，會產生很多細菌、塵蟎等，很多人頭部皮膚會開始出問題，因此記得一年至少要換一次枕頭。

2、盆栽 不要太常澆水

房間的植物不要太常澆水，避免根部發霉。(Getty Images)
房間的植物不要太常澆水，避免根部發霉。(Getty Images)

房間中，很多人都會擺綠色植物，希望增添氛圍，但如果太長澆水，可能會讓植物根部發霉，然後會散佈在空氣中，因此房間的植物不要太常澆水，也不要放入有水的托盤中。

3、把手與開關 要消毒

門的把手與電燈開關，清潔時常被忽略。(Getty Images)
門的把手與電燈開關，清潔時常被忽略。(Getty Images)

在後疫情時代，更需要重視各種手會碰到地方的清潔，門的把手與電燈開關，過往常會忽略，現在也要加強用酒精清潔消毒。

4、地毯 容易堆積灰塵

房間裡面擺地毯，在冬天時，能感受到溫暖，但地毯清潔不是只靠吸塵器，因為還是可能堆積大量灰塵與細菌，記得半年到一年左右，還是要更換地毯。

窗簾與地毯都應定期更換。(Getty Images)
窗簾與地毯都應定期更換。(Getty Images)

5、窗簾 常常忘記清洗

非常多人房間都會有窗簾，而且一用就是好幾年，平常也很少重視清潔，窗簾上同樣容易堆積灰塵，也可能會忘了清潔，都要特別留意清潔與替換。

疫情 過敏

上一則

11月10日星座運勢 雙子宜拓展客源 雙魚別盲目投資

下一則

影／原來這張地毯顏色不是「時尚灰」 網見原形：太噁

延伸閱讀

羅省牙科中心 器具和診室均嚴格消毒

羅省牙科中心 器具和診室均嚴格消毒
臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康
皓月當空

皓月當空

法拉盛「古德牙科」植牙專科

法拉盛「古德牙科」植牙專科

熱門新聞

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
澳洲4歲小女孩克莉歐（右）日前與家人外出露營離奇失蹤，經過警方與民間大規模搜尋，18天後終於傳出好消息，警方在一間上鎖的房屋內找到平安無事的克莉歐。圖為克莉歐與母親合照（取材自Instagram）

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

2021-11-03 03:12

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排