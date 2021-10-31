我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

香奈兒N°5頂級再生玻璃瓶 迎向下個百年

記者劉小川／台北報導
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。(圖:香奈兒提供)
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。(圖:香奈兒提供)

今年2021年是香奈兒N°5問世百年，並有一連串的慶祝活動，藉此向N°5過去一世紀來，為所有女人帶來的自由、創意與前衛突破精神致敬，迎向下個百年，N°5的精神也將引領新世代，持續探索自我的無限可能外，也承擔起永續發展計畫，香奈兒與GROUP POCHET合作，為N°5打造出頂級回收再生玻璃瓶身，一樣的晶瑩剔透，卻能減少碳足跡，並促進循環經濟。

最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。(圖:香奈兒提供)
最高品質的再生回收玻璃，完整保留N°5瓶身的透明與亮度。(圖:香奈兒提供)

N°5的瓶身，捨去多餘裝飾，極簡且優雅的線條與透明瓶身，讓香水成為主角，而八角形芳登廣場的瓶蓋，都是N°5的重要識別。而歡慶百年，N°5將成為第一款採用回收玻璃材質製作的香水瓶，但依舊純淨、閃耀地完美透明。

香奈兒與獲頒活文化遺產企業的 Pochet du Courval 團隊結合，結合雙方工藝，創新玻璃的生產方式，為研發出能符合香水瓶使用的高透明度與亮度，以創新的製造流程，設計製造出最高品質的回收玻璃，雙方合作保留了N°5獨特的美感，卻也促進循環經濟。

香奈兒與GROUP POCHET合作，以再生回收玻璃，打造N°5的瓶蓋與瓶身。(...
香奈兒與GROUP POCHET合作，以再生回收玻璃，打造N°5的瓶蓋與瓶身。(圖:香奈兒提供)

「香奈兒 N°5 百年至臻典藏香水 100ml」將是首款換上再生玻璃瓶身的作品，2022年後將逐步運用到其他香奈兒香水。

上一則

10月31日星座運勢 牡羊財運旺旺 天秤大膽投資

下一則

歡度萬聖節兼防疫 矽谷民宅蓋巨型水管「送糖果」

延伸閱讀

FDA緊急批准5-11歲兒童疫苗 最快下周三開打

FDA緊急批准5-11歲兒童疫苗 最快下周三開打
華裔家長辦環保社區壁畫展 垃圾變身藝術品

華裔家長辦環保社區壁畫展 垃圾變身藝術品
振興華埠 23華裔藝術家腦力激盪

振興華埠 23華裔藝術家腦力激盪
每年搶到翻 Jo Malone倒數月曆、25款香水禮盒登場

每年搶到翻 Jo Malone倒數月曆、25款香水禮盒登場

熱門新聞

北京野生動物園迎來眾多遊客。(中新社)

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

2021-10-23 22:18
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

2021-10-27 22:34
日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。圖擷取自twitter

15年房客退租前做這事…房東目瞪口呆 網：太神啦

2021-10-28 21:08
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

2021-10-27 15:48
德安德雷在抖音分享影片，因有客人要求要現炸薯條，他便將已經炸好的薯條放進油鍋裡重新油炸，該舉動也引發網友正反兩極的看法。（圖擷自抖音）

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

2021-10-23 03:03
狄倫本身是雲霄飛車粉絲，「六旗魔法山」距離辦公室又只有5分鐘路程，經過仔細研究，偶然發現有種年票只要一次付出約150美元，就可以全年無限次數入園，還含停車位跟一日兩餐。（取材自六旗魔法山Instagram）

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

2021-10-27 06:01

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦