整形外科主治醫師揭密 2021年3大熱門韓國醫美趨勢

圖片來源 ／健康醫療網

近來韓劇聲勢看漲，從《魷魚遊戲》、《海岸村恰恰恰》到《以吾之名》都接連開出收視紅盤，劇中女主角們的高顏值更是影迷們討論的話題之一，連帶增加相關醫美手術的詢問度，台灣 醫美診所醫師倪宗聖和醫美診所醫學美容主治醫師吳丞鎧，也特別公開近期最熱門的三大療程和流行趨勢。

黃金鼻例大公開 韓式隆鼻訂製完美鼻型

倪宗聖醫師表示，鼻型有俗稱「三長五短」的黃金比例，也就是鼻子長度占整臉的三分之一、鼻翼則占臉寬的五分之一、鼻頭的挺度應與嘴巴及下巴連成「三點一線」，而隆鼻手術又可分為不同段式，像是傳統一段式隆鼻、二段式隆鼻及三段式隆鼻，一段、二段式隆鼻主要以L型鼻模墊高鼻樑，兩段式會再取自體軟骨移植到鼻頭，三段式隆鼻又被稱為「韓式隆鼻」，是以I鼻模墊高鼻背、取耳軟骨置於鼻頭，也會用鼻中膈軟骨、自體肋軟骨或人工骨架高鼻型，量身訂製適合臉型的比例。

若是害怕在臉上「動刀」，也能透過微整注射的方式達到調整鼻型的效果，醫美診所醫學美容主治醫師吳丞鎧表示，一般最常見的填充物是玻尿酸和晶亮瓷，玻尿酸質地柔軟，是人體本身就有的分子，所以副作用低，卻也因此會自然降解被人體吸收，維持度較短，而晶亮瓷則是質地較硬，維持度較長，但無法被身體吸收，也無法降解，因為針劑特性各有不同，建議在施打前應就個人條件和預算 等評估。

▲吳丞鎧醫師說明微整注射細節。

雙眼皮、單眼皮的關鍵差別 台、韓流行大不同

倪宗聖醫師指出，台灣在近10幾20年前，崇尚較自然的雙眼皮形狀，這樣的風格較具有東方美，眼頭大多是封閉式，到眼尾會比較開，直到近10年來才開始流行起大外雙式的雙眼皮，這樣的雙眼皮因為摺痕較寬，所以上妝後效果明顯，但因為國情和審美觀念不同，在韓國還是比較流行自然風格的雙眼皮。

至於為何有雙眼皮、單眼皮之分？倪宗聖醫師說明雙眼皮是眼皮的表皮，在最深層處有天生的沾粘，眼睛打開時就會形成摺痕，達到修飾和放大眼睛的效果，單眼皮則是眼皮少了沾黏，容易使眼睛看起來細長且眼神銳利，若要施行雙眼皮手術，則有縫、割和釘書針式三大類型，縫雙眼皮有恢復快速、傷口小等優點，但相較之下，割雙眼皮的持久度較佳，而訂書針式縫雙眼皮，源於韓國類似訂書機的器械，可以像釘書機一樣，在表皮和結膜層打下針孔，再依針孔縫雙眼皮，但隨技術進步，現在不一定會用到該器械。

▲倪宗聖醫師講解手術細節。

下巴手術兩大類型 植入物材質、價格區別

若想擁有完美臉型，要如何調整下巴比例呢？倪宗聖醫師表示，植入下巴假體是較常見的方式，手術類型主要分成「口內開法」和「口外開法」兩種，口內開法的傷口會藏在口腔內部，因為恢復期短，是多數醫師建議的方式，口外開法則是以橫開方式處理，傷口會曝露於下巴，恢復期較長且疤痕較明顯。

倪宗聖醫師進一步說明，從下巴模的類型來看，則有矽膠、卡麥拉、人工骨三種，矽膠的價錢較低，會直接選擇適合的形狀植入，卡麥拉和人體的相容性較高，也會以適合的形狀植入，再來是近年興起的人工骨，因為材質是高度生物相容性的聚乙烯，可與皮膚組織緊密結合，降低假體的排斥或感染機率，在手術時會選擇接近的，用切割或打磨調整後植入。

▲倪宗聖醫師進行術前評估。

手術前應審慎評估 術後配套確保安全

此外，倪宗聖醫師也提醒，從事如隆鼻、墊下巴等醫美手術時，若要植入假體，除了考量價格，材質方面和是否符合自身條件也是一大重點，民眾應與醫師充分討論後再做選擇。吳丞鎧醫師也表示，在從事手術前，選擇有信譽的醫美診所更是至關重要，良好的醫美診所除了要有合格的整形外科專科醫師，也必須具備術前、術後的相關衛教系統，民眾在變美的同時，才能兼顧安全與衛生。

▲吳丞鎧醫師提醒民眾應選擇有信譽的醫美診所。

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資料來源：健康醫療網

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