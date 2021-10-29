經典「英國綠」上身 芝柏 X Aston Martin推聯名時計

桂冠系列（Laureato）阿斯頓馬丁特別版計時碼表，將瑞士的精密複雜，披上了一「襲」英式的優雅與貴族氣息；面盤上宛如菱格紋的交錯線條，則源自1921年的Aston Martin AM Logo設計。圖 / 芝柏表提供（合成圖）

大自然中，紅色是熱情、黃色是搶眼、綠色是療癒和原始，但在汽車賽道上，不同顏色常和不同國家相連結，例如義大利 總和紅色相伴，而賽車 綠（Racing Green）則是英國 的專屬色。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）在2021年初與Aston Martin宣布結盟之後，近期便以Aston Martin的「賽車綠」為靈感，推出一只桂冠系列（Laureato）阿斯頓馬丁特別版計時碼表，全球限量188只，將瑞士的精密，披上一「襲」英式的優雅與貴族氣息。

國家與賽車在顏色上的關聯，較早可追溯至1900年初，當時英國、德國、義大利、法國，各有其代表顏色。而以綠色成為車款辨識顏色的Aston Martin，又以1959年贏得勒芒24小時耐力賽（24 Hous of Le Mans）的Aston Martin DBR1蔚為經典。

最新發表的桂冠系列（Laureato）阿斯頓馬丁特別版計時碼表，是由芝柏與Aston Martin Lagonda一同推出，經典的Aston Martin Green在經過21次加工工序後，形成42毫米面盤上的多層次誘人光澤，同時面盤上宛如菱格紋的交錯線條，則源自曾在1921年至1926年間使用的Aston Martin的AM Logo。

值得留意的是，這枚精鋼計時碼表並運用了常見於醫療器材、防過敏的904L鋼，較常見的316L鋼擁有更佳的耐腐蝕特點。同時GP03300-0141則是芝柏表廠自製的自動上鍊計時碼表機芯，零件數多達419個、精密複雜，並可在印有Aston Martin雙翼Logo的透明藍寶石水晶底蓋略窺一二。表款全球限量188只。