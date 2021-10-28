PS5主機也能聽Apple Music 邊玩遊戲邊聽音樂還可看MV

Apple Music正式登陸PS5，讓玩家邊聽最愛歌單、邊玩最愛PS遊戲。（圖：PlayStation提供）

喜歡邊聽音樂邊玩遊戲的玩家有福了，App le Music即日起正式登陸PS5，這是首款結合Apple Music音樂體驗的遊戲主機，讓玩家們盡情享受超過8500萬首歌曲，邊玩最愛的PS遊戲，享受獨一無二的玩．樂體驗。

即日起Apple Music的訂閱用戶可於PS5上隨時聆聽目錄中的8,500萬首歌曲、3萬個精選歌單、精彩絕倫的4K音樂音樂錄影帶、來自各個直播廣播電台的人氣歌曲、經典金曲及鄉村音樂，以及由編輯群精挑細選的精選歌單和用戶自訂的個人化歌單；透過背景音樂播放和無縫MV回放功能，做到與Apple Music串流服務無縫整合，無論在遊戲前、後或進行中均可隨時播放。

PS用戶可在進入遊戲前先打開Apple Music App選擇歌曲；也可以在遊戲進行時，隨時按下DualSense無線控制器上PS鍵進入Control Center控制中心、選擇Music Function音樂功能分頁啟動Apple Music。在此，Apple Music訂閱用戶可隨意瀏覽歌曲，例如與特定遊戲相關的推薦歌曲，或在個人資料庫中點播現存的個人化歌單。之後，Apple Music訂閱用戶還可以找到搭配目前所玩遊戲的建議音樂，或是從資料庫內的歌單或其他Apple Music精選的電玩歌單中自行選擇歌曲。

另外，Apple Music訂閱用戶現在還可以透過PS5以全螢幕模式觀賞Apple Music內豐富的音樂錄影帶，如需退出全螢幕畫面以重新繼續遊戲，或回到PS5主頁畫面內容，音樂錄影帶的音訊將會持續播放，不會中斷流暢音樂體驗，想要返回觀看MV時，它也會直接從歌曲正在播放的位置無縫接軌。

主機用戶可先從PS5上的「媒體」空間下載Apple Music應用程式，再跟著螢幕上的指示連結到自己的Apple Music帳戶。