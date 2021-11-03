頭頂白髮好煩…5種染髮小技巧 遮白不失手

要遮掩白髮，可以染深色系的髮色。(Getty Images)

隨著年齡漸增，不少人頭上都冒出不少白頭髮，甚至許多年輕人也都有頂上白髮，許多人都會用染髮來遮掩白髮，但在染髮前，有5件事情要特別注意，才能成功遮掩白髮。

一、染深色系的髮色

要遮掩白髮，不用都選染黑色，當然可以先選黑色、深棕色等，就能夠遮掩了，但另一種選擇，則是可以考慮紅棕色系，古銅色系等的髮色，能夠提升年輕氣質。

二、染髮劑中加入適量黑色

如果頭上的白髮，數量超過1／3，這時候卻想要染一些暗色系以外的髮色，譬如紅棕色系時，不能單純只用原本的染髮劑，可以加入一點黑色染髮劑，提升暗度，才能真正遮蓋白髮。

三、慎選染髮劑

要慎選有口碑的染髮劑，才能確實遮掩白髮。(Getty Images)

白頭髮偏多時，代表頭髮的健康程度可能也不太好，因此要慎選有口碑的染髮劑，才能確實遮掩白髮，如果年紀比較大的染髮者，建議選植物類型的染髮劑，對於頭髮與頭皮的損傷比較小。

四、染劑用量充足

要好好遮掩白髮，關於染髮劑的用量，千萬不能省，一定要讓染劑充分覆蓋髮絲，這樣才能真正染好頭髮的顏色。

五、上色有先後

染髮正確順序，先染髮梢，再染髮根。(Getty Images)

該如何正確染髮呢？一般來說，先染髮梢，再染髮根，可以先從距離髮根3公分處開始染，順著髮根塗抹到髮梢，最後再染髮根的地方，而且若是長髮，更要細心分層分區來染髮，才能展現出最好的髮色狀態。