聞香找回好心情 3種精油喚醒快樂荷爾蒙

找到適合自己的精油後，就可以利用泡澡、按摩、擴香等方式，讓精油透過皮膚、鼻子進入體內。(Getty Images)

步入退休 年紀，總以為卸下經濟重擔，生活會自由自在、無憂無慮，但許多人卻在中年階段後發現，跟老伴沒話題、子女各自獨立少聯繫、年邁父母健康照護等問題，讓人不時陷入憂鬱與焦慮，低潮情緒困擾著生活。台灣 法樂思芳療學院校長曾俐敏建議，情緒跟大腦息息相關，當發現心情低落時，可以試試用精油的香氣，為自己振奮精神，誘發「快樂荷爾蒙」。

家庭因素 情緒低落

當發現心情低落時，可以試試用精油的香氣，為自己振奮精神，誘發「快樂荷爾蒙」。(Getty Images)

研究精油多年的曾俐敏，本身是一名心理諮商師，在諮商時也會搭配精油使用，幫助患者放鬆心情。她分享，許多中年女性找她諮商的原因多來自於家庭，有的是退休後與另一半相處不睦，或是子女離巢後頓失重心，感覺自己「不再被需要」，這樣的自我否定造成情緒低落，甚至長期失眠 。

因此，面對這類中年後的情緒困擾，第一步是要找出問題源頭，最直接的方式可以找心理諮商師深聊，透過專業的協助，找到困擾的根源對症下藥。接下來，曾俐敏還會透過精油輔助，利用聞嗅不同的精油，讓他們找到自己最喜歡的味道，並透過按摩、聞香來徹底放鬆緊繃的神經。

刺激大腦 香氣療癒

每個人的情緒困擾不同，適合的精油也不同。(Getty Images)

為什麼聞香可以找回好心情呢？腦科學博士出身的曾俐敏解釋，情緒跟大腦息息相關，精油可以透過嗅覺神經抵達人類最原始的大腦核區「邊緣系統」，而精油的高揮發度又帶有震盪的特質，會影響人的情緒體，因此，當香氣進入大腦後，就會發揮天然療癒的功能，讓人的情緒獲得改善。

曾俐敏建議，想要在家自我放鬆、療癒，平時可以多聞香，找到自己最喜歡的精油香氛。背後的原理是，因為人的鼻子後方連接著大腦的記憶區，當人們聞到味道時會有記憶出現，精油香氣傳到大腦後會刺激神經傳導物質分泌，誘發快樂荷爾蒙。因此，大腦會記下味道，當鼻子聞到香氣後，就可以透過以往的開心記憶，幫助找回好心情。

依據心情 選擇精油

療癒系精油挑選建議。(製表／邱智慧)

每個人的情緒困擾不同，適合的精油也不同，曾俐敏說，可以根據自己的情緒狀態挑選對應的精油。若是需要被振奮時，可以使用代表太陽能量的柑橘類精油，包括甜橙、佛手柑、葡萄柚、萊姆等。當情緒比較激動時，可以採用安撫鎮靜系精油，像是薰衣草、乳香、檀香等精油；若是情緒比較無助時，可以利用支持系精油幫助自己療癒，像是雪松、杜松、冷杉、歐洲赤松等木質系精油，為自己帶來正能量。

找到適合自己的精油後，就可以利用泡澡、按摩、擴香等方式，讓精油透過皮膚、鼻子進入體內，使身體感受到天然香氛因子，在家也可以隨時自我療癒，放鬆心情、改善失眠狀況。中年後，除了要照顧身體，也別忘了照顧好自己的心情。