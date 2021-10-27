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擺脫房間囤積噩夢 收納第1步…衣物先下架

文／記者邱智慧
篩選後留下需要的物品，然後再分類上架，是整理的技巧。(本報資料照片)
篩選後留下需要的物品，然後再分類上架，是整理的技巧。(本報資料照片)

中年後歷練的「累積」是人生的養分，但隨時間造成的物品「囤積」，就可能成為沉重負擔！面對堆積如山的雜物，無論是自己的還是家人的，到底該如何擺脫囤積的困擾呢？台灣居家整聊室創辦人鄭博元表示，要對症下藥解決問題，應從兩面向著手，包括觀察造成囤積的心理原因，搭配實際的5步驟來斷捨離，更有助於重拾空間、養成舒心的環境。

瘋狂購物 心理造成

鄭博元發現，多數人的囤積困擾，來自於跟物品有無法割捨的連結，需要從心理面來對症下藥，才能真正擺脫囤積。他舉實例說明，一位婦人離婚後跟兒子相依為命，時常為自己添購行頭、出入各商會，生活過得有聲有色，但屋內空間卻凌亂不堪、物品不斷堆積，直到兒子新婚，小孩即將出生，家人才正視媽媽的囤積問題。

經過醫師診斷，這位媽媽的確有囤積症，一次媽媽與兒子衝突後，兒子動手丟了一半以上的物品，造成這位婦人痛苦不堪，陷入焦慮和憂鬱。透過整聊師的介入，與婦人深談後發現，瘋狂購物的原因是來自於自卑、想透過打扮來轉換心情，在了解問題後，加以開導與安撫，婦人也不再透過物品來保護自己，願意敞開心房、接受子女改變環境的建議。

以上案例，是來自心理問題造成的囤積，鄭博元認為，每個家庭形成的囤積原因不同，想要改善問題前，一定要先理解屋主對於物品的感受和背後割捨不了的原因，才不會造成衝突和反效果。

5個步驟 找回空間 

收納實用5步驟。(製表/邱智慧)
收納實用5步驟。(製表/邱智慧)

在了解原因後，就要搭配實際的整理5步驟，能見到更佳的成效。5步驟包括：下架、分類、篩選、配置和上架。鄭博元解釋，整理前要先把東西卸下來，下架後才會知道物品的數量；然後，將物品分類排列；再開始篩選，留下需要的物品；接下來進行配置，幫東西找適合的家；最後，再把分類好的東西上架，放到該放的地方。

台灣

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