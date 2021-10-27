思維收納法 先測試你是偏左腦？還是偏右腦？

餐具收納應以方便取用為主，才不會整理沒多久又變凌亂。(本報資料照片)

「東西用完可不可以放回去？講了幾次都不聽！」這句熟悉的話語，可能出現在每個家庭，對於家中的主要整理者而言，整理完立刻又變雜亂，是生活中最無力的一塊。面對類似問題，台灣 居家整聊室創辦人鄭博元提出三大收納維持建議，不妨檢視一下，自己過去是否用錯方法，從現在開始正確調整吧！

談到收納，除了中間的整理過程之外，事後的維持更重要，因為它攸關下次需要再次整理的時間點，假如每天無法維持好的使用習慣，幾天後就會重回凌亂狀態，但到底該如何維持呢？鄭博元解釋，其實家中所有的日常物品中，最常用的只有20%，剩下的80%較少使用，會造成凌亂的起源，就是常用的20%物品，因此，維持它們的整潔，就能大幅減低雜亂的狀況。

想要收納後不破功，可參考以下三種方式：

東西用完 秒歸位

定期順手整理，是維持家庭整潔的不二法門。(本報資料照片)

第一，定期順手整理。收納維持失敗常見的原因是，平時沒有隨手整理歸位，一旦懶散因子發酵，日積月累龐大的雜亂感，會讓人更無力、更不想整理。因此，平時東西用完，利用幾秒鐘順手歸位，即可達到預防性的凌亂。

第二，區分收納空間。將同樣情境的東西，收納在同個空間，就不會造成東西找不到的狀況。例如，家中有多把剪刀，廚房用、生活用、剪髮用，應該收納在對應的空間，如廚房、客廳、浴室等，才不會出現要用時找不到，東西四散各處的狀況。

將同樣情境的東西，收納在同個空間，就不會造成東西找不到的狀況。(本報資料照片)

第三，針對個性用對收納方法。其實，收納的維持跟性格特質有很大的關聯性，收納完總是使用不順手或一下就破功，可能是用了不適合的方法。鄭博元說，人可以大致區分為左腦人和右腦人，兩類型的人因為不同的慣用腦，所以思考模式也不同。

左腦右腦？這樣測

(資料來源╱採訪整理、居家整聊室 製表╱邱智慧)

右腦人偏感性，擅長整體的觀察，適合看得見的開放型收納，可利用透明收納盒、大範圍地將物品分類；左腦人偏理性，擅長觀察細節，適合系統性的收納，可利用文字標籤把收納物品標示清楚。

想知道自己是偏左腦或是右腦思考，可參考兩步驟，首先將十指緊扣握拳，右拇指在下為右腦、左拇指在下為左腦，此舉可判斷「尋找物品」（輸入）時的慣用腦。此外，可試著將雙手交叉環抱於胸前，左臂在上為右腦、右臂在上為左腦，可判斷「放回物品」（輸出）時的慣用腦。

透過交叉比對，可得出結論是左左腦、右左腦、右右腦或左右腦，可協助判斷自己與家人適合的收納法，用對方法更有利維持整潔。