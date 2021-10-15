我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

「川普眼中釘」退休前1天被解雇 前FBI官員爭回退休金

龐德腕表大盤點 那些出現在「生死交戰」的OMEGA們

記者釋俊哲／綜合報導
Daniel Craig除了在電影中再度展現過人魅力，連帶手上的歐米茄（OMEGA）海馬腕表也成為風格亮點。(圖：OMEGA提供)
Daniel Craig除了在電影中再度展現過人魅力，連帶手上的歐米茄（OMEGA）海馬腕表也成為風格亮點。(圖：OMEGA提供)

最新一集007電影「生死交戰（No Time To Die）」全球熱映，電影中由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）演出的情報員詹姆士龐德（James Bond）展現了過人的動作魅力，連帶讓龐德手上的歐米茄（OMEGA）海馬腕表也成為風格亮點；但其實除了龐德以外，電影中兩位龐德女郎Lashana Lynch與Naomie Harris同樣在電影中配戴上了OMEGA腕表，成為另類欣賞焦點。

Naomie Harris在電影中戴上的精鋼碟飛Prestige腕表，輕巧的27...
Naomie Harris在電影中戴上的精鋼碟飛Prestige腕表，輕巧的27.4毫米並搭配絲綢紋與蛋白石裝飾銀白色面盤，呼應電影中內勤的角色設定。(圖：OMEGA提供)

在最新007電影中，Daniel Craig手上的海馬潛水300米腕表，成為「龐德」隨身的高科技道具，不僅可以形成一個「有限半徑的電磁脈衝」，更在關鍵時刻發揮妙用。現實中的這只海馬潛水300米腕表則具備超強的抗磁功能，可防磁達15,000高斯，並由經過METAS認證的大師天文台同軸擒縱機芯帶來動力：精準、精密、防水300米，強悍的風格，難怪成為情報員的最佳伴手。

Lashana Lynch在電影中戴上一只海馬Aqua Terra 150米系列...
Lashana Lynch在電影中戴上一只海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表並搭配NATO表帶，展現她俐落、幹練的行動力。(圖：OMEGA提供)

而電影中兩位龐德女郎的手腕同樣也成為聚焦亮點：Lashana Lynch在電影中戴上一只海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表並搭配NATO表帶，展現她俐落、幹練的行動力；Naomie Harris則在電影中再度演出MI6密探，並戴上一只綠色皮表帶的精鋼碟飛Prestige腕表，表款具有輕巧的27.4毫米並搭配絲綢紋與蛋白石裝飾銀白色面盤，透過兩款不同的OMEGA腕表，除了呼應007電影中鮮明的女性角色，也展現OMEGA女表的多樣化風格可能。

海馬潛水300米腕表在電影中成為「龐德」隨身的高科技道具，更在關鍵時刻發揮妙用。...
海馬潛水300米腕表在電影中成為「龐德」隨身的高科技道具，更在關鍵時刻發揮妙用。(圖：OMEGA提供)

OMEGA海馬潛水300米腕表具備超強的抗磁功能，並由經過METAS認證的大師天...
OMEGA海馬潛水300米腕表具備超強的抗磁功能，並由經過METAS認證的大師天文台同軸擒縱機芯帶來動力，精準而精密。(圖：OMEGA提供)

電影 龐德

上一則

巨型情趣用品？村莊雕像外型「太特殊」網友見照秒歪樓

延伸閱讀

丹尼爾克雷格 最長命007 挑戰史恩票房紀錄

丹尼爾克雷格 最長命007 挑戰史恩票房紀錄
歷屆007龐德比一比 他才是最賣座的一位

歷屆007龐德比一比 他才是最賣座的一位
CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？
007生死交戰首映周末票房 打破龐德系列電影紀錄

007生死交戰首映周末票房 打破龐德系列電影紀錄

熱門新聞

名貴魚種紅龍。(示意圖／ingimage)

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

2021-10-11 02:58
31歲戲劇課教師布特妮(右)與14歲少年多次車震被逮捕。（影片截圖）

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

2021-10-09 23:10
Prada在上海開了菜市場，消費者絡繹不絕。（取材自澎湃新闻）

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

2021-10-12 00:24
醫師曝一半男性生殖器斷裂案例都起因於「反女牛仔式」性愛姿勢。（截圖自tiktok）

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

2021-10-13 03:27
澳洲新南威爾斯省一名24歲女子蒂伊．巴爾雷特回憶自己16歲時，每月生理期都要用雙份的衛生棉條，接受診斷才發現自己患有「陰道隔」將她的陰道一分為二。路透

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

2021-10-14 05:54
FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演。（圖：FENDI提供）

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

2021-10-11 03:05

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆