龐德腕表大盤點 那些出現在「生死交戰」的OMEGA們

Daniel Craig除了在電影中再度展現過人魅力，連帶手上的歐米茄（OMEGA）海馬腕表也成為風格亮點。(圖：OMEGA提供)

最新一集007電影 「生死交戰（No Time To Die）」全球熱映，電影中由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）演出的情報員詹姆士龐德 （James Bond）展現了過人的動作魅力，連帶讓龐德手上的歐米茄（OMEGA）海馬腕表也成為風格亮點；但其實除了龐德以外，電影中兩位龐德女郎Lashana Lynch與Naomie Harris同樣在電影中配戴上了OMEGA腕表，成為另類欣賞焦點。

Naomie Harris在電影中戴上的精鋼碟飛Prestige腕表，輕巧的27.4毫米並搭配絲綢紋與蛋白石裝飾銀白色面盤，呼應電影中內勤的角色設定。(圖：OMEGA提供)

在最新007電影中，Daniel Craig手上的海馬潛水300米腕表，成為「龐德」隨身的高科技道具，不僅可以形成一個「有限半徑的電磁脈衝」，更在關鍵時刻發揮妙用。現實中的這只海馬潛水300米腕表則具備超強的抗磁功能，可防磁達15,000高斯，並由經過METAS認證的大師天文台同軸擒縱機芯帶來動力：精準、精密、防水300米，強悍的風格，難怪成為情報員的最佳伴手。

Lashana Lynch在電影中戴上一只海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表並搭配NATO表帶，展現她俐落、幹練的行動力。(圖：OMEGA提供)

而電影中兩位龐德女郎的手腕同樣也成為聚焦亮點：Lashana Lynch在電影中戴上一只海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表並搭配NATO表帶，展現她俐落、幹練的行動力；Naomie Harris則在電影中再度演出MI6密探，並戴上一只綠色皮表帶的精鋼碟飛Prestige腕表，表款具有輕巧的27.4毫米並搭配絲綢紋與蛋白石裝飾銀白色面盤，透過兩款不同的OMEGA腕表，除了呼應007電影中鮮明的女性角色，也展現OMEGA女表的多樣化風格可能。

海馬潛水300米腕表在電影中成為「龐德」隨身的高科技道具，更在關鍵時刻發揮妙用。(圖：OMEGA提供)