宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演。（圖：FENDI提供）

韓星宋慧喬 主演的韓劇「現正分手中」還在製作階段，粉絲們是不是覺得等不及了？沒關係，FENDI新推出的影片應該可以滿足你想看喬妹的迫切心情。

最近FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演，讓她透過不同造型展現出FENDI經典包款Peekaboo的穿搭魅力。無論是悠閒地的坐在街邊咖啡 廳或是走在街上，宋慧喬專屬的那種清新女神風采在短短的26秒影片中完美展現。不同尺寸和顏色的Peekaboo ISeeU包款，也在她「跟空氣談戀愛」般的笑容和肢體展示下，更顯優雅時尚 。

來源:聯合影音

「我平常喜歡穿著簡單經典的造型，Peekaboo一直都是最完美的搭配！打開袋口，就能看到裡面讓人意想不到的特別之處，真是一款充滿巧思的包！」宋慧喬說。Peekaboo系列是由FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi 在2008年設計出的包款，一直是許多時尚女星的最愛。2020-21秋冬系列全新打造出Peekaboo ISeeU，採用手風琴框架形狀，一打開便會露出大大的「微笑」，內袋可以更換為光滑皮革或珍稀皮革，還能加上個人姓名縮寫字母。

宋慧喬換上黑色斗篷禮服，展現出不同於平時溫柔婉約的形象，更多了霸氣神秘感。（圖：FENDI提供）

除了影片之外，這次同步曝光的還有一組照片，宋慧喬換上黑色斗篷禮服和西裝式洋裝造型，展現出不同於平時溫柔婉約的形象，更多了霸氣神秘、俐落帥氣感，怎麼看都超迷人。

宋慧喬難得展現性感霸氣風。（圖：FENDI提供）