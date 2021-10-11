我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

記者吳曉涵／台北報導
FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演。（圖：FENDI提供）
FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演。（圖：FENDI提供）

韓星宋慧喬主演的韓劇「現正分手中」還在製作階段，粉絲們是不是覺得等不及了？沒關係，FENDI新推出的影片應該可以滿足你想看喬妹的迫切心情。

最近FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演，讓她透過不同造型展現出FENDI經典包款Peekaboo的穿搭魅力。無論是悠閒地的坐在街邊咖啡廳或是走在街上，宋慧喬專屬的那種清新女神風采在短短的26秒影片中完美展現。不同尺寸和顏色的Peekaboo ISeeU包款，也在她「跟空氣談戀愛」般的笑容和肢體展示下，更顯優雅時尚

來源:聯合影音

「我平常喜歡穿著簡單經典的造型，Peekaboo一直都是最完美的搭配！打開袋口，就能看到裡面讓人意想不到的特別之處，真是一款充滿巧思的包！」宋慧喬說。Peekaboo系列是由FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi 在2008年設計出的包款，一直是許多時尚女星的最愛。2020-21秋冬系列全新打造出Peekaboo ISeeU，採用手風琴框架形狀，一打開便會露出大大的「微笑」，內袋可以更換為光滑皮革或珍稀皮革，還能加上個人姓名縮寫字母。

宋慧喬換上黑色斗篷禮服，展現出不同於平時溫柔婉約的形象，更多了霸氣神秘感。（圖：...
宋慧喬換上黑色斗篷禮服，展現出不同於平時溫柔婉約的形象，更多了霸氣神秘感。（圖：FENDI提供）

除了影片之外，這次同步曝光的還有一組照片，宋慧喬換上黑色斗篷禮服和西裝式洋裝造型，展現出不同於平時溫柔婉約的形象，更多了霸氣神秘、俐落帥氣感，怎麼看都超迷人。

宋慧喬難得展現性感霸氣風。（圖：FENDI提供）
宋慧喬難得展現性感霸氣風。（圖：FENDI提供）

2020-21秋冬系列全新打造出Peekaboo ISeeU，採用手風琴框架形狀...
2020-21秋冬系列全新打造出Peekaboo ISeeU，採用手風琴框架形狀，一打開便會露出大大的「微笑」。（圖：FENDI提供）

宋慧喬 時尚 咖啡

上一則

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

延伸閱讀

魷魚遊戲「姜曉」鄭好娟爆紅 根本是運動造型專門戶

魷魚遊戲「姜曉」鄭好娟爆紅 根本是運動造型專門戶
「魷魚遊戲」有多紅？女主角IG數漲粉千萬 超越宋慧喬

「魷魚遊戲」有多紅？女主角IG數漲粉千萬 超越宋慧喬
「魷魚遊戲」李政宰開IG帳號 日吸百萬人

「魷魚遊戲」李政宰開IG帳號 日吸百萬人
超模助陣VERSACE與FENDI聯名秀 名媛性感人魚裝太火辣

超模助陣VERSACE與FENDI聯名秀 名媛性感人魚裝太火辣

熱門新聞

網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
31歲戲劇課教師布特妮(右)與14歲少年多次車震被逮捕。（影片截圖）

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

2021-10-09 23:10
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30
他們收購舊ATM機，竟發現內藏現金。（截圖自tiktok）

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

2021-10-06 00:42
英國男子養的藏獒常被誤認為「獅子」。(取材自臉書)

2歲藏獒重達70公斤 鄰居以為他在「遛獅子」

2021-10-07 23:33

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升