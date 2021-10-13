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老屋重拉電線 一定要改明管？網友答案一面倒

文/取材自聯合新聞網
一名網友想知道老屋重拉電線，是否一定要改明管，留言一面倒地都認同明管方便好維修。 (取材自ingimage)
一名網友想知道老屋重拉電線，是否一定要改明管，留言一面倒地都認同明管方便好維修。 (取材自ingimage)

相信許多人在裝修房子時都會遇到一個問題，那就是管線是要做明管還是暗管？有人會考慮到家中的裝潢風格，認為管線還是藏起來會比較好看，就有一名網友在PTT問到「老屋重拉電線一定要改明管嗎？」許多人都認同管路管線用明管方便又好維修。

原PO說家中的房子在裝修，但水電師傅告訴他舊電線的配置很多都很怪，拉出來換會很麻煩，因此建議不如直接拉明線，以後也比較好修理，並且還說拉完電線再用天花板遮住就好了，甚至自豪自己的工班都是最頂尖的，給他一起做一做很快就完成了，讓原PO好奇地想問「他是說真的，還是在唬爛？」

多數人都贊同採用明管，「拉出來跟重穿的時間，明管都做好幾次了」、「明管便宜又好維修」、「要看配電箱佈線，抽出來重拉很費工」、「明管不用打東打西，我家廁所漏水要拆，不知道要花多少」、「老屋走明管問題最少，舊的要敲開要幹嘛搞不好以後會漏水」、「20年以上走明管啦，方便又比較安全」、「明管應該好施工，費用也比較低吧」。

雖然網友們都支持用明管，但也有人認為唯一的缺點就是不好看，「沒唬你，只是沒講壞處就是比較醜」、「你要美觀就要再設計裝潢過」、「很醜，也只能盡量用家具遮住」、「就難看一點，其他沒啥好挑的」、「明管方便但是醜，就這樣，你自己選擇」。

還有過來人提出經驗分享，他說暗管拉線很麻煩、錢難賺，明管簡單多了，而且電線和水管不同，「老屋牆內水管漏水要抓漏，會讓你想哭，所以老屋水管改走明管是不錯的選擇，電線一般做好很少會要常常換的」。

對於水電師傅的說法，這名網友也認同，「正常電線接法有一定規則，用什麼線徑要怎麼接，還有線的顏色都有規定，但是以前法規不完善，加上老一輩的常常都會亂搞亂接，他現在要重弄是真的很麻煩」。

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