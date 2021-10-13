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收納必用神器 抽屜盒、掛勾貼 方便又省力

文/記者劉小川
透明的收納盒，是收納的好幫手。(圖：特力屋提供)
透明的收納盒，是收納的好幫手。(圖：特力屋提供)

宅在家總想著「斷捨離」，能好好收納家中堆積如山的物品，這時就需要各種收納神器、小技巧，以下4個小物品，不但經濟實惠，也是大家料想不到的收納好用器具。

透明抽屜式盒、架

只要出門逛街，小東西買了又買，東丟西丟卻不知道放哪，結果出門又再次購買。整理凌亂小物神器就是透明抽屜式收納架（盒），可以放置在書架、層板、任何一個櫃體上，擁有著一致性看起來不凌亂，也能在收納架／盒上標示和中內容物的大標題，找東西更省事且一目瞭然，還能在較小的縫隙堆疊，不僅省空間又能做好歸納的好東西。

門簾伸縮桿

別小看「門簾伸縮桿」實用度，在狹小空間內、需要間隔的櫃體內，可以利用伸縮桿伸縮的優勢，變成一個架子，如水槽下的空間，可以利用幾個伸縮桿，然後在桿子上放上幾個收納掛鉤，就變成一個收納空間，既省空間又能讓儲物能力變強。

強力掛勾貼

強力掛勾貼，可以增加收納空間。(圖：特力屋提供)
強力掛勾貼，可以增加收納空間。(圖：特力屋提供)

需要掛鉤的地方通常都需要鑽孔，才能讓重物可以在上面放好，通常會利用在廚房、浴室內。但為牆面的乾淨程度或避免鑽孔，常常讓人傷腦筋。而強力掛勾貼無需破壞牆面鑽孔，又能利用牆面當成收納空間。但建議使用這種掛鉤貼，一段時間要定時置換，雖說它的乘重效果佳，畢竟是用貼的在牆面上，時間久了可能會有些滑脫的狀況，要多注意。

盤架當鍋蓋架

廚房必備鍋蓋架，也可以放盤子。(圖：IKEA提供)
廚房必備鍋蓋架，也可以放盤子。(圖：IKEA提供)

家中有許多大大小小的鍋碗瓢盆，時常在煮菜時找不到。可利用盤架當成鍋蓋架，可以把廚房空間收納弄得好好的，煮菜的人也不會覺得想要鍋蓋時找不到，省空間又方便拿取。

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