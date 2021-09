積家The Sound Maker主題展移師紐約 好聽無國界

積家好友、美國男演員Nicolas Hoult也到現場參觀導覽。(圖:積家提供)

如何辨識時間?除了視覺,聽覺也是重要關鍵,例如發出鬧鈴的響鬧表、以音錘敲打音簧發出聲音的三問表,都是聲音與時間的巧妙結合。瑞士鐘表品牌積家(Jaeger-LeCoultre)的「The Sound Maker」主題展覽在中國、南韓之後移師美國 ,已從9月20日於紐約盛大開幕,也為這趟有關聲音與工藝的品味之旅,揭開全新篇章。

本次展覽囊括了積家早期與近代關於聲音的傑出作品與珍貴文獻,例如品牌創始人Antoine LeCoultre與其父所製造的音樂盒,以致近代從三問懷表發展到三問腕表,或具備防水功能的Memovox響鬧腕表的演進。並包含積家珍稀工藝工坊(Atelier des Métiers Rares®)珍稀工藝工坊的特別作品。

瑞士鐘表品牌積家(Jaeger-LeCoultre)的「The Sound Maker」主題展覽第三站移師美國,為這趟有關聲音與工藝的品味之旅,揭開全新篇章。(圖:積家提供)

本次展覽囊括了積家早期與近代關於聲音的傑出作品與珍貴文獻,並包含積家珍稀工藝工坊(Atelier des Métiers Rares®)珍稀工藝工坊的特別作品。(圖:積家提供)

即便並非首次在公眾前展出,展覽中由積家委託瑞士當代藝術家Zimoun創作的「聲音雕塑 」裝置仍讓人為之驚艷:藝術家使用包括製作積家腕表的小型直流馬達、細金屬絲、MDF板和金屬圓片,創造出了在聽覺、視覺皆別出心裁的動態裝置藝術。積家全球總裁Catherine Rénier表示:「我首先被藝術裝置的聲音所吸引,是有如輕柔動人的淅瀝雨聲。當你走近作品,金屬的翻轉動態更令人目眩神迷。每個角度均帶來不同的感受及視覺效果,讓你不禁停下腳步,細心欣賞和聆聽。」

同時積家再邀請The Roots樂團成員、Ahmir “Questlove” Thompson,為The Sound Maker的訪客精心設計一份長達7小時的播放清單,音樂內容涵蓋了Jazz、Soul、Funk、Hip Hop、Disco與New Wave等大量豐富曲風。而展覽本身已從9月21日開始、將展出至10月5日,地點則為紐約市 甘斯沃爾特街(Gansevoort Street)70-74號,展覽為免費入場但需事先預約,開放時間為星期一至星期五早上11點至晚上7點,星期六和星期日則為早上10點至晚上7點,可於網站:www.thesoundmakernyc.com 預訂入場券。

無法親自到場看展?沒關係,使用「The Sounds of New York , Curated by Questlove」為關鍵字,也可在spotify上找到這份播放清單,悅耳、曼妙,世界無國界。