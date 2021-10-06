尤加利葉飄香 打造花花世界 3款花藝好上手

台灣麗緻花藝設計花藝師James示範3款容易上手的手作花藝。(記者李政龍／攝影)

防疫 期間待在家裡的時間變多，如何在室內創造好心情，是許多人都在盡力學習的事，例如簡單的花藝，運用家裡現有的小花器、馬克杯，以及在一般花店就能買到的花材與葉材，就能打造出舒適氛圍。著作「花草好時日」、「花店裡的韓食堂」等書的台灣 麗緻花藝設計花藝師James特別示範了3款容易上手的花藝，都運用了有淡淡香氣的尤加利葉，放置在餐桌、書桌或臥房都適合。

乾燥花盆栽

台灣麗緻花藝設計花藝師James示範手作乾燥花盆栽。(記者李政龍／攝影)

乾燥花盆栽材料：乾燥繡球花、尤加利果、星辰花、尤加利葉、剪刀、麻繩、桌上型小花器。(記者李政龍／攝影)

材料：乾燥繡球花、尤加利果、星辰花、尤加利葉、剪刀、麻繩、桌上型小花器

步驟1：配合花器的高度，將枝葉的部分稍加修整；尤加利葉果的長度修剪到瓶口可露出葉子和果實即可。乾燥繡球花在花市可買到，不需再加鐵絲。

步驟2：用螺旋腳的方式將所有花材組合起來，混搭方式類似投入式盆花，最好是選擇有跳動性的葉材例如利用不同的高矮、葉片大小和姿態，組合起來比較不會單調無趣。

步驟3：將麻繩對折，繞一圈花束後穿入對折處，將兩條線拉出後就可鎖緊花束；再將兩條線左右分頭纏繞固定花束，最後打個蝴蝶結，並將多餘的麻繩和下方過長的枝幹剪掉，放入小花器。

馬克杯盆花

台灣麗緻花藝設計花藝師James示範手作馬克杯盆花。(記者李政龍／攝影)

馬克杯盆花材料：馬克杯、透明膠帶、剪刀、白桔梗、迷你玫瑰、伯利恆之星、尤加利葉、雪柳。(記者李政龍／攝影)

材料：馬克杯、透明膠帶、剪刀、白桔梗、迷你玫瑰、伯利恆之星、尤加利葉、雪柳

步驟1：取一段透明膠帶黏在縱向跨越杯口的中央處，再將膠帶對折黏住，左右兩邊重複同樣的步驟；接著再從橫向重複上述步驟，最後形成一個井字型，讓每一支花都有可固定的位置，放花的時候不會亂倒。完成後在杯中倒入適量的水。

製作馬克杯盆花時，可先用透明膠帶在杯口做成井字型的固定位置。(記者李政龍／攝影)

步驟2：先從白桔梗開始，測量長度的方式是將花倒過來放在桌面上，預留出可以讓花朵露出杯口的高度，再修剪掉下方的花莖，在井字型杯口平均穿插放置。James提醒，多餘的葉子一定要拔掉，在水裡盡量不要留葉子、以免容易爛掉讓水發臭。

步驟3：迷你玫瑰有多叢分岔，在水下的位置一樣都要修剪掉，插在白桔梗的兩側，用淡粉色襯托。

步驟4：伯利恆之星留較長的長度，讓花葉有在上方延伸跳動的感覺；兩支的高度避免一樣高，可在視覺上創造層次感。

步驟5：在外圍、中央穿插放入有淡淡香味的尤加利葉、輕盈的雪柳。

手綁花

製作手綁花時可用一花＋一葉或兩花＋一葉的螺旋腳混搭方式，一邊放入花葉、一邊旋轉，觀察花束是否有呈現圓周型以及需要補強的角度。(記者李政龍／攝影)

手綁花材料：白桔梗、尤加利葉、過山香、剪刀、籐製提籃、小花器（以不超出提籃高度為主）、麻繩。(記者李政龍／攝影)

材料：白桔梗、尤加利葉、過山香、剪刀、籐製提籃、小花器（以不超出提籃高度為主）、麻繩

步驟1：白桔梗盡量將葉子清除乾淨，用一花＋一葉或兩花＋一葉的螺旋腳混搭方式穿插尤加利葉、過山香（可視花材、葉材的效果做調整）。製作手綁花時，手輕輕握住就好、以免手的溫度或力道傷害到花莖；一邊放入花葉、一邊旋轉，觀察花束是否有呈現圓周型以及需要補強的角度。

台灣麗緻花藝設計花藝師James示範手綁花。(記者李政龍／攝影)

步驟2：取一段麻繩對折，拇指與虎口處壓住麻繩對折的圈口，將麻繩繞花束一圈之後、從圈口拉出麻繩並拉緊，再將麻繩左右分開纏繞花束，最後打結固定，並剪掉多餘的麻繩。

步驟3：將加了水的花器放入籐製提籃的一側，可避免花束亂倒；花腳部分視花器的高度再做修整。提籃另一邊還可放置麵包、司康或零食等，讓視覺與味覺同時享受。