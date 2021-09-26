生活／酸酸甜甜 夏日的野果蔬

新鮮切開來的無花果。(圖皆為作者提供)

無花果（Fig），喜歡的人，覺得它好吃；不喜歡的人，絕不入口，認為它吃起來，細細碎碎的，有點扎牙。我呢，每年一到6月底和8月底，一定趕往野生無花果樹生長的地方去摘免費的無花果，吃個過癮。

無花果 新鮮曬乾都可口

無花果原產於伊拉克（Iraq），大約在4900年前就有人栽種，然後慢慢地擴散到西南亞及地中海一些國家。西元1575年，西班牙與葡萄牙的傳教士，把無花果引進美國 東部海邊地區。西元1769年，西班牙傳教士（Spanish Missionaries）把它帶到加州 ，於是，這種品種的無花果就叫做Mission fig或Franciscan fig。 目前，加州無花果的產量占世界第三，次於土耳其與希臘。

無花果與桑椹同屬桑科。它的樹可長到超過20英尺以上，樹幹光滑，樹葉相當大，寬約4-8英寸，長約5-10英寸，有三到五個彎溝。它的眼淚形果子，大約1-2英寸長。全樹的綠色部分（如樹葉、果子枝條等）會分泌乳狀的液體，沾到皮膚上會癢。果子成熟一年兩次，第一次大約在6、7月間，第二次在夏末秋初。無花果其實是有花的，只不過它的花藏在花托裡，不大顯眼罷了，稱為「隱花」。如果把沒成熟的無花果剝開，就可看見它的花托裡面，開著許多淡紅色的小花。

市面上賣新鮮無花果不多，而且價錢不菲；原因是新鮮無花果不易保鮮，運輸較困難，所以大多數的無花果是賣乾的，或是做成糕餅。新鮮無花果當水果吃，甜滋滋，軟綿綿。乾的，拿來做菜，與肉紅燒，十分可口。

在加州，從北到南，都可以看到野生無花果樹，尤其在加州的中央峽谷平原（Central Valley），在峽谷與河岸邊，就有不少的無花果樹。這些野生品種，大多數是黃綠色的果子，通常在夏末秋初成熟。當然也有一些乾巴巴不能吃的無花果樹， 我家附近就有三、四棵。至於為什麼會有野生無花果樹，不是很清楚，大致的猜想是它們的繁殖力很強，只要土壤水分夠，它們就會很快地生根發芽，慢慢地侵占到一些公園及自然保護區。在北加州的奇口（Chico）市東北方，據說就有將近25英畝的野生無花果樹林，長在一條溪水旁七英里長的自然保護區裡。

路邊的野無花果樹。

馬齒莧像雜草 全身是寶

馬齒莧（Purslane），是一種到處都可看到的野草（Weed），大概大多數人看到，一定先踢一腳，把它給拔掉，哪裡想到去吃它？嘿，那你就錯過了這種全身是寶的可口野菜啦！

馬齒莧，別名長命菜、長壽菜、五行草。或者就像我們的一位潮州朋友，乾脆就叫它「酸菜」，因為它本身就帶有酸味（是一種溫和恰到好處的酸，而不是叫你齜牙咧嘴的那種酸）。馬齒莧匍匐斜生於地上，莖光滑，圓柱形，淡綠色或淡紅色。葉片厚實，湯匙形，花小，黃色。它整株看起來肉肉厚厚的，像小型的「Jade Plant」，是一種生命力很強的植物，耐旱，對土質要求不高，住家、公園、馬路旁，都能看到。

摘下的大把馬齒萈。

據研究報導，馬齒莧含有保護心臟健康的Omega-3脂肪酸，是含有Omega-3最多的植物。100公克的馬齒莧，含有約350毫克的Omega-3，算是一種「Super food」。因此，有些老美笑道，吃了一口，就停不下來，就像野草（馬齒莧）一樣，散布開來（推薦給別人）。而且，比吃鮭魚便宜。它還含有豐富的維他命A、C、E及B群，以及鎂、鉀、鈣、鐵等礦物質。另外，它的脂肪與卡路里也非常低，是標準的健康食品。

一般長在自家草坪裡或是公園馬路旁的馬齒莧，大都細小瘦扁，沒有什麼吃頭。但是，長在農田裡的，就十分壯大，因為農田灌溉的原因。每年7、8月間，我就到離住家不遠的農田裡去撿拾馬齒莧。它們喜歡長在像番茄、青椒，或是辣椒等田地裡。這些田面積都是以畝來算的，規模相當大，收割是用機器加少數人工來操作。等他們一排排，一行行收完以後，就可以看到肥大的馬齒莧，趴在地上。

世界上有很多國家民族吃馬齒莧，像美國印第安人、澳洲 土著、歐洲、地中海、中東、亞洲、墨西哥等，中國人也不例外，而且吃法很多，像涼拌馬齒莧、馬齒莧炒蛋、馬齒莧魚頭湯、馬齒莧水餃等等。