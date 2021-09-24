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狂野懷舊 動物紋Gianni Chiarini方包 復刻1980

記者釋俊哲／綜合報導
Gianni Chiarini本季秋冬以豹紋、乳牛紋等元素結合方包設計，帶來瀟灑、舒適而時髦的義式生活風格。（圖：Gianni Chiarini提供）
Gianni Chiarini本季秋冬以豹紋、乳牛紋等元素結合方包設計，帶來瀟灑、舒適而時髦的義式生活風格。（圖：Gianni Chiarini提供）

動物皮毛的紋理，總能帶來原始、野性的聯想，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini承襲FW21「新復古美學」概念，除了復刻1980年代兼具內斂與大膽的特質，再以豹紋、乳牛紋等元素結合方包設計，帶來灑落、時髦的義式生活風格。

Gianni Chiarini在亞洲最為暢銷的包款Alifa本季「披」上了豹紋印花的小牛毛，視覺效果搶眼、並兼具滑順觸感。萬元以內的售價，更成為本季高CP值的好入手單品；Africa豹紋肩背包則採用柔韌的全粒面皮革拼接豹紋印花掀蓋，皮穿鍊編織肩帶與皮革流蘇則象徵她的配戴者兼容了都會的時髦，以及隨性灑脫；Three乳牛紋斜背包則帶來俏皮的青春活力，3夾層的設計加上可調長度的肩帶，可肩背也可斜背、造型可能豐富多元。

Gianni Chiarini Flora乳牛紋肩背包。（圖：Gianni Ch...
Gianni Chiarini Flora乳牛紋肩背包。（圖：Gianni Chiarini提供）

Meg肩背包則展現Gianni Chiarini義式都會生活的風格另一面，光滑的小牛皮、金色扣環配飾，以及簡潔高雅的輪廓，無論購物或派對，隨性百搭；Elettra醫生包則以細緻的水平針腳與梯形暗扣展示了雅緻品味，本季新品再以亞麻色調搭配雙色織布肩帶，俐落而知性，同時內部可調整容量的腰帶，以及外部夾層的設計更讓實用度大增。

Gianni Chiarini Flora乳牛紋肩背包。（圖：Gianni Ch...
Gianni Chiarini Flora乳牛紋肩背包。（圖：Gianni Chiarini提供）

Gianni Chiarini Three乳牛紋斜背包。（圖：Gianni Ch...
Gianni Chiarini Three乳牛紋斜背包。（圖：Gianni Chiarini提供）

Gianni Chiarini Meg肩背包。（圖：Gianni Chiarin...
Gianni Chiarini Meg肩背包。（圖：Gianni Chiarini提供）

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