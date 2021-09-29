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穿衣像披棉被？專家點出5種身材穿搭技巧

文╱記者邱智慧
找出合適的穿著，讓中年的自己活得更加自信精采。(Getty Images)
找出合適的穿著，讓中年的自己活得更加自信精采。(Getty Images)

「為什麼同一件衣服，擺在櫥窗模特兒身上很好看，但穿在自己身上卻好奇怪？」你是否也曾有類似的問題呢？台灣資深穿搭顧問劉為麟表示，大家常會買錯衣服、穿出「時尚土石流」，主要原因是不了解自己的身形特色，而買到不適合自己的衣服，不僅掩蓋了優點，還可能凸顯劣勢。建議可以從5種基本身形，找出最適合自己的搭配方法，善用修飾技巧，避開穿搭誤區。

資料來源／劉為麟提供 製表／邱智慧
資料來源／劉為麟提供 製表／邱智慧

3大NG 遮醜反顯老

愛美是人的天性，但是若穿得不適合自己，小心會顯老。劉為麟觀察，橘世代(約50-64歲)常見的穿搭誤區有三個：

第一是不合宜的穿著，常見的有男生選擇過度緊身的款式、女生穿過短的裙子、卡通童趣的衣著，若在不適合的場合，就會顯得非常突兀。

其次是，上了年紀就放飛自我、不再重視外在穿著，只想著遮醜反而讓自己更沒精神。例如，選擇寬鬆、深色的衣服掩飾肉肉的身材，但不經意間更加顯胖。劉為麟舉例，像現在很流行落肩、oversize的款式，若穿不好可能會像「披棉被」在身，是很多人易犯的錯誤。

第三個常見的穿搭誤區是，挑錯服飾店不自知，一直重複購買不適合自己的衣服。許多橘世代買衣服會到大尺碼服飾店挑衣服，但不合身的衣服反而會讓人更沒精神。建議要多嘗試不同的品牌和服飾店，適時比較找到最適合自己的款式。

擺脫寬鬆 製造腰線

「很多資深姊姊會說，矮人不穿長；身材不好，不能穿洋裝，只能穿套裝。」劉為麟認為，這些都是常見的穿搭迷思，並沒有什麼衣服是一定不能穿，而是要看怎麼搭配。在她給出穿搭建議前，都會先觀察當事人的身形，主要可分成5種身形來做穿搭調整。

5種身形包括梨形、標準形、長方形、蘋果形和倒三角形，許多橘世代的身形偏蘋果形，特色是四肢纖細、腰圍不明顯、肩和臀寬度接近，這時若穿著寬鬆、全身暗色系，就會顯得臃腫又沉重。劉為麟建議，利用穿搭技巧製造出「腰線」，透過視覺切割創造出直線條，像是A字裙就非常適合。

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