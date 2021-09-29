玄關、臥室、廚房、客廳…收納櫃大改造 家變大了

家庭坪數不大的空間，玄關也要保持整潔乾淨，利用櫃子收納整潔。(Getty Images)

為自家裝潢時，許多人會考 量許多收納空間，因此在裝潢期間，也會多增加製作收納櫃，讓家裡有更多的擺放空間，尤其是廚房、臥室、書房、餐廳等。但後來實際使用後，家裡真的有必要那麼多裝修的收納櫃子嗎？

在居家空間中，如果家中本來就不大，以下整理4個收納櫃，或許可以省略或是改造，反而釋放出更多空間。

玄關 鞋櫃

玄關處一般都會製作簡單的系統鞋櫃，如果玄關本身就不大，建議可以將鞋櫃製作成內嵌的方式。另外還有時常穿的衣帽、鞋襪、包包雜物等，皆可簡單的收納於此，這樣裝修起來，不僅讓生活提升了許多便利性與生活動性，讓進家門的客人也會感到簡潔乾淨，留下好印象。

臥室 衣櫃

內嵌式的衣櫃，可以讓生活動線更舒暢，減少臥室臨亂感。(Getty Images)

大家都一定會擺衣櫃在臥室，而平時的床單、棉被、小孩用品都可能在此堆放。然而如果本身空間就不大，建議可以將衣櫃直接做到頂（天花板處），較少使用的季節棉被床單等，可收納於高處，建議也可採用嵌入式的衣櫃，可以大大提高儲存空間，並減少活動空間被占用。

廚房 儲存櫃

廚房櫃體置頂，既不會浪費上面的空間，也避免清潔麻煩。(Getty Images)

廚房有許多瓶罐，甚至有過多用不到的廚房電器及雜物，在裝潢時，就會把這項標準列入思考。一般在廚房常見是一字型及L字型的廚房櫃體設計，建議也可將上方的空間也製作櫥櫃，來增加擺放空間。櫥櫃可做到頂，但又考量到廚房有油煙的問題，可能高處的地方不容易清潔，這樣做到頂的櫃體，其實就能避免掉許多清潔的麻煩，在櫃體之中，也可以製作分層架，來區分食品、鍋具、瓶瓶罐罐等等，甚至不常用到的鍋具亦可擺放至高處，無需懸掛在牆面，不但讓整體環境看起來單純且簡潔。

客廳 電視櫃

電視可掛牆上，減少居家氛圍凌亂感，同時也能在這公共空間帶來溫馨。(Getty Images)

過去傳統的裝修方式，會給電視背景牆裝潢，或添加一些掛畫、裝飾來搭配整體客廳氛圍，接著搭配著電視櫃的色系。其實現在無需做到過多或過大的電視櫃，現在流行的裝潢模式，是利用電視壁掛架或內嵌的方式，來放置電視，能讓空間看起來更大，也多出可利用空間。