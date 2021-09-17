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痘痘長不停、肌膚變敏感 4大錯誤洗臉方法很多人天天犯

記者劉小川／綜合報導
卸妝的狀況要注意。(取材自Pelexs)
卸妝的狀況要注意。(取材自Pelexs)

蠻多人會發現，即使每天清潔、保養工作都做好，但臉上可能還是長痘痘、或是變得敏感，各種原因都有可能，不過皮膚科醫師就提醒，第一步的清潔最重要，以下4種錯誤的洗臉清潔方式，很多人可能天天都在犯，一定要特別注意。

錯誤一：洗完臉後自然風乾

有些人在洗完臉後，因為臉上有水分，也不想擦乾淨，會選擇用自然風乾的方法，等臉變乾再進行後續保養，但醫師提醒，臉部自然變乾的過程中，可能會帶走更多的臉上水分，且可能會降低皮膚溫度，讓後續使用保養品時，臉部不一定能好好吸收。

錯誤二：用毛巾擦臉

如果洗完臉不能風乾，那很多人就會用毛巾來擦臉，但醫師則提醒，用毛巾擦臉可能會有兩個問題，第一個是毛巾是否乾淨，每天使用後是否徹底清潔，不然毛巾上可能滋生很多細菌，用來擦臉，反而臉部容易過敏；第二個問題是手勢，如果力道過大，毛巾的纖維可能會讓臉部肌膚受傷。不管用什麼擦臉，切記清潔度要夠、手法要輕柔最重要。

錯誤三：洗面乳直接上臉

其實這是基礎知識，洗臉用的洗面乳，不能夠直接上臉，一定要先在手上搓出泡泡，因為透過泡泡，才能洗去臉上髒汙，如果直接上臉，整體清潔效果不會好。

錯誤四：清潔用的卸妝油使用過度

女生們都會化妝，自然懂得卸妝要乾淨，很多人會選用卸妝油，但卸妝油的成分要特別注意，其實平常的淡妝狀況下，不一定要天天使用卸妝油，可以使用卸妝水、卸妝棉即可，天天使用卸妝油，容易讓肌膚毛孔阻塞，要特別小心。

洗完臉，不要自然風乾。(取材自Pelexs)
洗完臉，不要自然風乾。(取材自Pelexs)

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