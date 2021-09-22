從澳洲到上海…LV旅遊新書 在家看世界

比利時畫家Ever Meulen描繪的布魯塞爾，以強烈的機械結構線條表現。(圖：LV提供)

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出版社在疫情期間仍細水長流的製作出版品，包括旅遊書Travel Books系列加入澳洲 、布魯塞爾、上海等地點，旅遊指南City Guides推出亞爾新版，Fashion Eye攝影 集則是以迷人的威尼斯、聖保羅出新輯，豐富視覺與藝術的饗宴。

路易威登出版社推出澳洲旅遊書。(圖：LV提供)

Travel Books的三本新作，由義大利 插畫家Gabriella Giandelli將澳洲的風景重新演繹，畫風寫實，卻有如同夢境的空間感；比利時畫家Ever Meulen描繪了布魯塞爾，以線條帶來卡通的筆觸，在強烈的機械結構中顯得很有層次；上海則透過比利時藝術家Otobong Nkanga的眼光，運用濃郁色澤表現大都會的風采。

Fashion Eye威尼斯攝影集。(圖：LV提供)

City Guides旅遊指南重返普羅旺斯，為慶祝國際攝影節推出最新版的亞爾，由導演東尼葛里夫（Tony Gatlif）擔任客座撰稿人，匯集了許多迄今尚未公開的攝影作品，使得這本旅遊指南以影像為主軸。全新的攝影集則集結已故英國攝影師Cecil Beaton黑白作品，表現浪漫威尼斯較為冷靜漠然的一面，而年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin則詮釋了聖保羅活力奔放、叛逆且熾熱明亮的性感風貌。